¿Qué cribados tiene activos Aragón y para qué enfermedades?

Si algo ha puesto en evidencia la crisis de los cribados de mama en Andalucía es la importancia de la detección precoz. Más allá del rifirrafe político (necesario ante la mala gestión sanitaria que se ha evidenciado), la vigencia de estos programas se torna fundamental para el diagnóstico y el tratamiento temprano del paciente.

Los cribados se ofrecen al conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad, aunque no tenga síntomas ni haya demandado ayuda médica. En Aragón existen cuatro cribados dentro del sistema público sanitario: mama, colon, cérvix y prueba del talón.

Mamografía cada dos años

El cribado de mama -el que ha desatado la polémica en Andalucía- trata de detectar a tiempo el que es el tumor maligno más frecuente en las mujeres tanto a nivel mundial como europeo. La supervivencia de las pacientes con cáncer de mama localizados o detectados en estadios tempranos es alta. En Aragón, se inició en diciembre de 1996 en Huesca y en 1999 el Salud lo extendió a toda la comunidad.

Su funcionamiento consiste en la realización de una mamografía cada 2 años en toda la población de mujeres de 50 a 69 años, que por su edad tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Cada mujer de entre 50 y 69 años recibe una carta con el día, la hora y el lugar de la cita para hacerse la mamografía. Posteriormente, una vez estudiada se le comunica el resultado y cuándo debe volver a la siguiente revisión.

Test de sangre oculta en heces

Respecto al cribado de cáncer de colon, tiene como público en Aragón a hombres y mujeres entre 50 y 69 años en los que no existen antecedentes de la enfermedad. Estos también reciben una invitación al programa por carta. El proceso consiste en realizar un test de sangre oculta en heces (TSOH) cada 2 años. Si la prueba detecta indicios de sangre, se le aconseja realizar una colonoscopia. En la mayoría de ocasiones, la presencia de sangre no implica tener una lesión maligna. Si la prueba resulta negativa, recomendamos repetirla cada 2 años.

La mayoría de los pólipos detectados son benignos, pero en un pequeño porcentaje se pueden convertir en cáncer. Por este motivo, en caso de hallarse se extraen durante la colonoscopia.

Virus del papiloma humano

En cuanto al cribado de cáncer de cérvix, la infección persistente de las células del cérvix (o cuello de útero) por el virus del papiloma humano puede originar cambios (llamados lesiones precursoras), generalmente temporales, pero que en un pequeño número de casos pueden finalmente desarrollar un cáncer de cérvix.

Prácticamente todos los casos de cáncer de cuello de útero son producidos por el virus del papiloma humano (VPH). Es una infección de transmisión sexual sin síntomas, que desaparece espontáneamente en la mayoría de los casos. Solo en un pequeño porcentaje de mujeres en las que la infección persiste, hay riesgo de desarrollar cáncer.

La prueba de detección es una citología, sin riesgo e indolora, que consiste en recoger células del cuello del útero para su estudio posterior en el laboratorio. El cribado de cáncer de cérvix se realiza a todas las mujeres de entre 25 y 65 años de edad.

La prueba del talón en menores

Otro de los cribados que tiene activos Aragón es el cribado neonatal, conocido también como la prueba del talón, tiene cuyo objetivo es detectar, lo más rápidamente posible, algunas enfermedades congénitas que pueden pasar desapercibidas al nacimiento. "Afortunadamente estas enfermedades son poco frecuentes, por lo que la gran mayoría de los bebés no las van a tener. Pero el pequeño número de bebés que las padezca se beneficiará mucho del tratamiento precoz", puntualizan desde el Salud.

La prueba, voluntaria y gratuita, consiste en extraer unas gotas de sangre del talón del recién nacido y se recogen sobre un papel de filtro especial que posteriormente se analizará en la Unidad de Cribado Neonatal de Aragón. Este cribado permite detectar, entre otras, estas enfermedades: hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita o anemia.

La toma de la muestra de sangre debe hacerse entre las 48 y 72 horas después del nacimiento, normalmente antes del alta hospitalaria. Si alguno de los resultados no está dentro de los límites de normalidad no significa que el bebé padezca una enfermedad, sino que es necesario realizar una serie de pruebas complementarias para confirmar o descartar dicha enfermedad. Si el bebé tiene alguna enfermedad, se informa a la familia para prescribir al bebé el tratamiento que precise y el seguimiento.