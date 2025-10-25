La lluvia no frena a Jaca y más de 4.000 personas salen a la calle para clamar "por un Pirineo vivo, digno y con futuro"

Jaca (Huesca) ha salido a la calle. Más de 4.000 personas se han manifestado este sábado bajo la lluvia "por un Pirineo vivo, digno y con futuro". Con lemas como "Más pastores, menos especuladores, "Planta una escuela y nacerá un pueblo", o "Queremos vecinas, no turistas", en la protesta se ha reivindicado la vivienda digna, el empleo, los servicios públicos, el rehcazo a la política hidráulica o la protección del territorio de la montaña.

Y no solo. La cita ha servido también para conmemorar los 25 años del paro general en los Pirineos contra los proyectos hidráulicos de Jánovas, Santaliestra, Biscarrués y Yesa, una jornada que logró movilizar a más de 10.000 personas y que, han recordado, también se desarrolló bajo una intensa lluvia.

Ha sido pasadas las 17.30 horas cuando las miles de personas reUnidas en la plaza Biscós de Jaca han dado comienzo a esta marcha que ha recorrido las distintas calles del municipio y que, según ha explicado Ánchel Reyes, el portavoz del Movimiento por la Dignidad de la Montaña y de la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento de Yesa, ha nacido de las personas que viven en la montaña y a las que se les imponen proyectos "desde fuera" que no desean.

Miles de personas en manifiestan por un Pirineo digno en la plaza Biscós de Jaca, este sábado. / El Periódico

Reyes ha explicado que, para la protesta de este sábado, han realizado "un trabajo de ir pueblo a pueblo, de compartir las problemáticas y unirlas en una sola voz para poder luchar juntos y así conseguir victorias". Y entre estos logros ha citado la paralización de la unión de las estaciones de esquí de Astún, Formigal y Candanchú a través de Canal Roya o, de forma muy reciente, el de Oroel Park.

A la manifestación se han unido distintas entidades. Entre ellas, asociaciones locales que han solicitado accesos dignos a los valles y la escuela rural, así como también en contra de la citada unión de estaciones o en defensa del aragonés y el catalán. Además de las entidades, también se han unido habitantes de pequeños pueblos del Pirineo aragonés y que, ha señalado Reyes, "cada vez van perdiendo más servicios y se van ahogando en la despoblación" cuando cuentan con "un montón de recursos que se extraen para intereses que vienen de fuera".

"Estamos hartos de esta situación y, por eso, hoy (este sábado) nos unimos y en una sola voz decimos que queremos un Pirineo vivo, digno y con futuro", aseveró el portavoz.

Además del rechazo al proyecto de Canal Roya y del Plan Pirineos, Reyes ha citado como reivindicaciones lograr que se concrete el Parque Natural Anayet-Partacua y que se paralice el recrecimiento del embalse de Yesa, que ha definido como "un pozo sin fondo de dinero público".

Las actuaciones de Albur Mur Tena, Ni Zorral y La Ronda de Boltaña han concluido este acto reivindicativo del Pirineo aragonés que ha acogido la capital de la comarca de la Jacetania