Marta Abengochea sucederá a Álvaro Sanz y liderará la candidatura unitaria de IU Aragón

La donostiarra Marta Abengochea lidera la candidatura unitaria de IU Aragón y sucederá al el ejeano Álvaro Sanz a partir del próximo 29 de noviembre, cuando la formación celebrará su Asamblea. “Esta candidatura es de consenso, es de fraternidad, es de trabajo compartido y es de clara identidad de clase y de defensa de los valores de la izquierda”, ha subrayado Abengochea, que ha puesto en valor la importancia de que las mujeres ocupen puestos de liderazgo.

“Tenemos mucha energía y muchas ganas de trabajar por los intereses de la clase trabajadora, de la gente que más lo necesita en esta tierra. Y lo vamos a tener que hacer, además, en un contexto muy difícil de aumento de las desigualdades, de las desigualdades cotidianas, de los precios de la cesta de la compra, de no poder acceder a una vivienda, de que estás precarizada en tu trabajo”, ha expresado Abengochea, que se ha acordado de las trabajadoras de los centros de menores, de los migrantes y de todos aquel que “no se conforma con (la situación) de la vivienda, que le preocupa lo que pasa en su pueblo, que le preocupa los problemas de su vecina y que, de alguna manera, está agotado”.

Con la presentación de esta candidatura unitaria liderada por Abengochea, se cumple el deseo del que será su antecesor, Álvaro Sanz, de representar el momento de cohesión que vive IU en este momento. Es también un cierre de ciclo para el ejeano que, tras nueve años al frente del partido en Aragón, deja paso a estos nuevos actores políticos. Un recorrido político de “buen hacer” que Abengochea ha querido reconocer. “Por Álvaro, tengo un profundo reconocimiento y respeto político, pero un aún más profundo afecto personal, y es que esta organización es eso también. Nuestra revolución es el amor y es la alegría”, ha remarcado.

En la misma línea de unidad, el propio Sanz indicó hace justo una semana que se pone "a disposición de la próxima dirección". Seguirá también como portavoz en las Cortes de Aragón.

Con las nuevas caras y nombres ya presentadas, IU se prepara ya para su próxima asamblea del 29 de noviembre. Un proceso en el que renovará el equipo humano que integrará la formación durante el próximo ciclo político y con el que se prepara para un posible adelanto electoral en Aragón por el momento de debilidad parlamentaria que vive el PP de Azcón, en crisis con Vox y sin lograr que la ultraderecha apoye sus presupuestos de 2026.