Natalia Chueca: "Los concejales del PSOE ni se hablan entre ellos"

Natalia Chueca ha sido la encargada de romper el hielo en el acto que ha organizado el PP en el Parque de Atracciones de Zaragoza para celebrar el día del afiliado. Frente al líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, la alcaldesa ha cargado contra el PSOE y ha hecho alusión a las diferencias notables y públicas de la formación. En concreto, se ha referido a los problemas internos que sufre el partido en el grupo municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido por Lola Ranera. "Los concejales ni se hablan entre ellos. Están más preocupados por mantenerse en el poder", ha afirmado la regidora.

Unas diferencias, las del PSOE, que se agrandaron todavía más el pasado jueves, cuando el penúltimo reducto del lambanismo en Aragón, como era la agrupación local del Rabal en Zaragoza, cayó del lado del sector oficialista, es decir, del de Pilar Alegría y Pedro Sánchez. Horacio Royo, portavoz del PSOE municipal de Urbanismo y uno de los pocos socialistas que apoyó hasta el final a Darío Villagrasa, perdió las riendas de la agrupación, ahora liderada por Eduardo Cariñena, asesor en el grupo municipal, y representante de esa corriente alineada con Ferraz.

Chueca no ha desaprovehcado la ocasión para hacer referencia a la crisis interna que vive el grupo municipal. Su discurso tenía un objetivo claro: diferenciarse con el PSOE. Tanto a nivel nacional, donde ha recriminado a Pilar Alegría su postura contraria al cercanías con Huesca -"como va a defender el interés de todos los aragoneses", ha resumido-, como a nivel municipal. "Los concejales ni se hablan entre ellos. Están más preocupados por mantenerse en el poder", ha afirmado, para concluir con un mensaje dirigido a Alberto Núñez Feijóo: "Estamos preparado. Cuando nos llames, aquí tienes a los afiliados del PP Aragón, listos para pasar a la acción".