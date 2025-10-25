Nayim se cuela en el Día del Afiliado del PP junto a Pilar Alegría: "Me confundió con él"
La anécdota de la jornada, con la socialista de protagonista, la ha contado Javier Segarra
A. A. A.
Los afiliados aragoneses del PP celebran este sábado su día grande. Una jornada que ha contado con las intervenciones del presidente de Aragón, Jorge Azcón, y del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. La anécdota, en cambio, salió de la boca de Javier Segarra, responsable de conducir el acto.
Los protagonistas, Nayim y Pilar Alegría. Según Segarra, este pasado viernes coincidió con la socialista en Zaragoza y esta le fue a saludar. "Me confundió con Nayim", ha contado entre risas. Una referencia que ni Azcón ni Feijóo quisieron pasar por alto.
"Ser zaragocista y no conocer a Nayim, tiene tela", ha dicho Azcón al comienzo de su intervención, para atacar a su rival política: "No vale con venir a Zaragoza solo el fin de semana". Feijóo, por su parte, también ha ironizado en la misma línea. "Nunca me había presentado un acto Nayim".
- La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Protesta a las puertas de Inditex en Zaragoza por el salario: CCOO Aragón denuncia el cobro de hasta 8.000 euros menos
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias
- Este es el pueblo de Zaragoza que recibirá una inversión de 45 millones vinculada al vehículo eléctrico
- Este es el nido de avispa asiática que retirarán los bomberos en un barrio de Zaragoza: 'Si lo dejásemos aquí, podrían llegar a salir hasta 400 avispas reinas
- Zaragoza aprueba el contrato de movilidad 'más importante' del país: casi 1.200 millones de euros y un amplio margen de expansión