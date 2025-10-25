Nayim se cuela en el Día del Afiliado del PP junto a Pilar Alegría: "Me confundió con él"

Los afiliados aragoneses del PP celebran este sábado su día grande. Una jornada que ha contado con las intervenciones del presidente de Aragón, Jorge Azcón, y del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. La anécdota, en cambio, salió de la boca de Javier Segarra, responsable de conducir el acto.

Los protagonistas, Nayim y Pilar Alegría. Según Segarra, este pasado viernes coincidió con la socialista en Zaragoza y esta le fue a saludar. "Me confundió con Nayim", ha contado entre risas. Una referencia que ni Azcón ni Feijóo quisieron pasar por alto.

"Ser zaragocista y no conocer a Nayim, tiene tela", ha dicho Azcón al comienzo de su intervención, para atacar a su rival política: "No vale con venir a Zaragoza solo el fin de semana". Feijóo, por su parte, también ha ironizado en la misma línea. "Nunca me había presentado un acto Nayim".