El PSOE Aragón pide adelantar el cribado de cáncer de mama a los 45 años
Los socialistas reclaman al Gobierno de Aragón que sea transparente y envíe al Ministerio de Sanidad los datos de los programas de detección
C. G. G.
La crisis por los datos de los cribados de cáncer no cesa. El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales, ha solicitado al Gobierno de Aragón que adelante el programa a los 45 años -ahora es a partir de los 50- y le ha exigido «transparencia» con la información.
Los socialistas han reclamado al Ejecutivo que envíe los indicadores de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix al Ministerio de Sanidad, que los solicitó a todas las comunidades tras conocerse los fallos del programa de Andalucía y que, por ahora, las lideradas por el PP, entre ellas Aragón, han rechazado enviar porque, dicen, no cuentan con un sistema informático homogéneo para volcarlos y la petición es, además, «partidista».
Fueron también estos los motivos por los que los consejeros de Sanidad del PP dejaron plantada a la ministra del ramo, Mónica García, en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebró este viernes en Zaragoza. «Estamos muy preocupados por la negativa del Gobierno aragonés de entregar los datos al Ministerio de Sanidad», ha dicho Morales, que ha definido lo sucedido este viernes como «la política del postureo y la confrontación».
Morales ha explicado que en las Cortes de Aragón ya se ha presentado una iniciativa parlamentaria en esta línea y que presentarán otras en el resto de administraciones locales y comarcales de Aragón. Porque, para el portavoz socialista, estos hechos «constatan la continua negativa del PP a todo». «Abandonan a la gente y con esa confrontación lo único que consiguen es que no se repartan los fondos para la lucha contra el cáncer», ha sostenido.
