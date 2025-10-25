"Una joya medieval que sorprende": el pueblo de Aragón que puede presumir de las vistas más impresionantes del otoño

A dos horas desde Zaragoza, en el último pueblo antes de cruzar la frontera con Francia, se encuentra la puerta de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Torla debe su nombre a la torre defensiva que existió para la defensa del valle en la época de Juan II de Aragón (siglo XV). En la actualidad, conserva las calles estrechas de piedra, y sus casonas tradicionales de arquitectura pirenaica del siglo XVII, recuerdo de su pasado medieval.

Un paraíso tanto para los amantes de la historia como del senderismo o la fotografía, la historia de Torla-Ordesa, a 1.033 metros de altitud, ha estado marcada por su situación geográfica. Pese a no tener comunicación por carretera con Francia, Torla fue durante siglos paso fronterizo y víctima de permanentes incursiones y asedios por parte de los vecinos franceses, hechos que también ha forjado lazos que han influido en su modo de vida.

En el extremo este del pueblo, construida en el siglo XIII, la iglesia de San Salvador es una de las principales joyas arquitectónicas del pueblo y también uno de los mejores miradores de los Pirineos. Desde ahí, se tienen vistas de 360 grados a los Pirineos que incluyen el cañón de Ordesa, las cumbres nevadas de Monte Perdido o los valles que se extienden más allá de donde la vista alcanza.

Iglesia de San Salvador / R

Con más de 100 años de historia del Parque Nacional del valle de Ordesa, fue el segundo espacio natural protegido de España y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En su orografía domina Monte Perdido (3355 metros), el macizo calcáreo más alto de Europa, con las cimas de las Tres Sorores. En 1982, el parque se amplió a los valles de Añisclo, Escuaín y Pineta.

En otoño, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se convierte en una sinfonía de colores. Bosques de hayas, abetos, pinos negros, abedules y robles se combinan de manera única con factores geográficos, climáticos y ecológicos que convierten este parque en un elemento fundamental para el mantenimiento del equilibrio ecológico y la conservación de la biodiversidad, siendo hogar de numerosas especies endémicas y protegidas.