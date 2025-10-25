Colores de otoño y vistas de ensueño: la ruta alrededor de un pantano prepirenaico a solo una hora de Zaragoza

Los colores otoñales empiezan a teñir el Pirineo, el amarillo, el rojo y el naranja se convierten en los protagonistas, y para disfrutar de ellos no hay que irse a más de una hora de Zaragoza. Entre las rutas fáciles para hacer con niños y con nuestras mascotas se encuentra esta, que está rodeando uno de los pantanos más antiguos que existen y que acaba en un bonito y pequeño pueblo pre-pirenaico.

La ruta comienza en uno de los aparcamientos cerca del pueblo de Arguis, al lado de una fuente y una gran casa, junto al lado de su pantano. El aparcamiento es amplio, así que entran varios coches sin ningún problema, desde allí ya podemos contemplar las aguas tranquilas y hacia un lado encontraremos un camino que nos llevará al inicio de la ruta.

Ruta circular para todos los públicos

Una vez comencemos la ruta veremos que no tiene casi nada de complicación. Cruzamos la presa y encauzamos el camino que es paralelo al embalse de Arguis, no tiene nada de desnivel, es un camino sencillo y las subidas casi no se notan. Mientras vamos paseando nos encontramos grandes pinos que nos proporcionan sombra y llegamos hasta el pozo de las Calmas.

Estos pozos se usaban antiguamente para almacenar hielo, llamado nieve, que posteriormente se vendía en Huesca. Cuando llegues a este punto del camino te encontraras explicaciones sobre estos pozos históricos.

Cuando llegamos a una bifurcación tenemos que girar a la derecha, ya que si seguimos recto llegaríamos hasta el Pico Peiró. Sin embargo, así giramos seguiremos de camino hasta el pueblo de Arguis, donde deberemos terminar. Unos kilómetros más hacia delante encontraremos unas vistas increíbles hacia el Pico del Águila.

Embalse de Arguis / HUESCA LA MAGIA

Casi llegando al final de la ruta veremos que estamos andando por "Camino Natural de la Hoya de Huesca" gracias a las señalizaciones. Transcurridos más de dos horas llegamos a Arguis, y más concretamente hasta el mirador en frente de una pequeña iglesia cerrada.

Para llegar al coche tendremos que cruzar el pueblo y luego ir unos metros por la carretera hasta llegar al aparcamiento inicial. En total, más de 10 kilómetros, unas vistas únicas, una bonita ruta y un camino sencillo.