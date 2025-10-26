Alberto Izquierdo, ratificado como presidente del PAR: "Un adelanto electoral no cambiaría nada"

El PAR acaba de cerrar su décimo sexto congreso, el de refundación, con el objetivo claro de reivindicar "el centro y la moderación" desde el aragonesismo. Su cara visible será, tras años de contenciosos judiciales, el diputado actual en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ratificado como presidente del partido ante 300 militantes y simpatizantes este domingo en Zaragoza, al haber sido la única candidatura. Izquierdo, que apoyó la investidura de Jorge Azcón y cuyo partido mantiene cerca de una decena de altos cargos en la DGA, se ha mostrado equidistante ante una posible convocatoria anticipada de elecciones autonómicas.

"Si uno ve las encuestas, un adelanto no cambiaría nada. Si el PP y Vox ya saben que se van a necesitar, ¿por qué Vox nos somete a esto? Igual quieren un gobierno del PSOE, y si es así que nos lo expliquen", ha declarado ante los medios nada más finalizar el cónclave, en el que ha sido especialmente crítico con la ultraderecha. "¿Cómo hemos permitido que el futuro de Aragón lo decida Abascal, un señor al que no le importa nada la comunidad?", ha resumido, entre críticas a los "populismos" y a la propia acción de gobierno que ejecutó Vox durante sus once meses en el Pignatelli.

"En el PAR hay mucho agricultor. ¿Se acuerdan lo bien que nos fue con el consejero de Vox (Ángel Samper), no? Ya no tuvimos trabas europeas, limpiaron y dragaron el Ebro...", ha ironizado Izquierdo, para sentenciar al respecto: "Son mentira, y lo digo abiertamente. Son mentira. Esta es el partido que algunos aragoneses os dirán en el bar que van a votar". Tras su intervención, ha desarrollado esa idea ante los medios, de nuevo en clave presupuestaria. "Soy de Gúdar, muy cerca de Valencia. Ahí siguen llegando migrantes y los agricultores tienen las mismas normas, y Vox ha apoyado las cuentas de un señor que debería estar en su casa y no en la presidencia. ¿Por qué en Aragón no?", se ha preguntado.

En ese sentido, el nuevo presidente del partido aragonesista ha recordado que el PAR ha gobernado "con el PP y con el PSOE, con Podemos y con Chunta" y que "solo ha habido presupuestos cuando hemos estado nosotros". Por ello, dice, "hay que volver a ser la tierra del acuerdo y de los pactos". De hecho, ha recordado que son el "tercer partido con más alcaldes y concejales en el territorio, 92 y más de 300", y ha subrayado que ya tienen cerradas más de 200 candidaturas para las municipales de 2027.

Aunque, posteriormente, ha advertido de que "no nos vamos a vender por un plato de lentejas". "Nunca me escucharán justificar un trasvase del Ebro a Cataluña, como hizo Biel", ha sentenciado. Y es que el pasado del PAR ha estado muy presente durante el acto, tras tres años de congresos anulados y polémicas judiciales constantes. "No he echado a nadie de menos", ha reconocido entre risas ante los medios, aunque en su intervención ante los militantes sí se ha acordado de uno que hoy no estaba presente, Xabier de Pedro.

Cabe recordar que De Pedro, actual presidente del Consejo Consultivo de Aragón, ha sido uno de los principales protagonistas de la maraña judicial que ha envuelto al PAR en los últimos tiempos. "Nos hemos pegado tres años discutiendo y sin poder hacer nada mientras", le ha recriminado Izquierdo, con dardo incluido por su ausencia este domingo: "Como no había dieta...". Y también ha tenido un recado para Teruel Existe, a quienes acusa de "pedir la electrificación de la línea que ellos mismos impiden", en referencia al tren Zaragoza-Teruel-Valencia.

"Más autogobierno"

Las propuestas del nuevo PAR se centran, sobre todo, en conseguir "más autogobierno", con dos medidas específicas: crear una Hacienda foral y una policía autonómica. "Ya vale de ir en el vagón de los torpes. Primero los aragoneses y después el resto. Y eso no nos hace ser antiespañoles", ha concretado Izquierdo, quien también ha hecho referencia a la importancia de las políticas de vivienda -"hay 46.000 jóvenes que no pueden independizarse en la comunidad, los mismos que hace dos años", ha dicho- o de que las inversiones "reviertan sus beneficios en el territorio con el impuesto a la energía".

Y, por encima de todo, Aragón. "Llevo dos años en las Cortes y las palabras más repetidas son Franco y España. Hay que cambiar eso", ha sentenciado, antes de lanzar una petición a la militancia. "En los últimos cuatro meses hemos ganado 92 afiliados. A ese ritmo, tendremos tres diputados. Desde mañana tenéis que conseguir que una persona nueva se afilie al PAR", ha apostillado, con una frase final como buen creyente que es: "Creced y multiplicaos".