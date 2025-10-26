La asociación para la defensa de la sanidad pública de Aragón exige a Bancalero "transparencia" con los datos del cribado de cáncer

Transparencia y responsabilidad. Son las dos peticiones que realizan desde la asociación para la defensa de la sanidad pública de Aragón a la consejería de Sanidad de la comunidad respecto a los datos del programa de cribado de cáncer de mama. Porque, denuncian, no facilitarlos es "un grave atentado a la necesaria transparencia que requiere la atención sanitaria en la comunidad".

Su reclamo llega después de que el pasado viernes los consejeros de Sanidad del PP, entre ellos el de Aragón, José Luis Bancalero, abandonaran en bloque el Consejo Interterritorial de Salud celebrado en Zaragoza y dejaran así plantada a la ministra del ramo, Mónica García, que lo presidía. "Lamentamos profundamente la actuación de la consejería", expresan desde la asociación denunciante. Bajo su consideración, la marcha de la reunión a los pocos minutos de que comenzara fue llevar "el enfrentamiento y la crispación política un problema de tanta trascendencia para la salud de la población".

Según explicaron los populares momentos después de abandonar la sesión, el motivo del plantón fue que la solicitud de la ministra García de los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix es "partidista y sectaria". Unos argumentos que los consejeros de Sanidad del PP ya habían expresado en ocasiones anteriores para justificar su rechazo a volcar la información requerida por el ministerio, además de porque, dicen, no cuentan con una sistema digital homogéneo para hacerlo.

Desde la asociación para la defensa de la sanidad pública de Aragón consideran que esta negativa de los populares, y en este caso concreto del consejero de la comunidad, Bancalero, "supone un riesgo innecesario para la salud porque impide evaluar correctamente la efectividad de los programas de cribado y dificulta la detección temprana del cáncer, poniendo en riesgo la vida de miles de personas". "La transparencia en estos datos no es solo un deber administrativo, sino una cuestión de salud pública", subrayan.

Así, instan a la consejería que lidera José Luis Bancalero a "que cumpla con la Ley de Trasparencia y que colabore con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, poniendo en conocimiento del Ministerio de Sanidad y de la opinión pública y profesional, la situación de toda la información sobre los cribados de cáncer en la comunidad". Y añaden que "es una competencia específica del ministerio la gestión de toda la información sanitaria y un derecho de la ciudadanía el conocimiento de la información".

En la misma línea, piden a la consejería de Sanidad de la comunidad que actúe "con responsabilidad en la gestión de la sanidad aragonesa". "Estas actuaciones muestran el desinterés del Gobierno de Aragón por la salud de la población al mismo tiempo que comprobamos con gran preocupación, año tras año, el aumento de las listas de espera y de la transferencia del Presupuesto destinado al funcionamiento de la sanidad pública a empresas sanitarias privadas con el consiguiente desmantelamiento de nuestra sanidad para favorecer a la sanidad privada, aun a costa de la salud de la comunidad", denuncian.