"Auren acompaña a las empresas en todas las etapas de su crecimiento"

-Auren es una firma global líder en la prestación de servicios profesionales de asesoramiento legal, auditoría, consultoría y corporate. ¿Cómo trabajan ese enfoque multidisciplinar?

-En Auren consideramos que trabajar de forma multidisciplinar es una de nuestras grandes fortalezas. Nuestra estructura integra distintas áreas -asesoría legal, auditoría, corporate y consultoría- y eso nos permite tener una visión completa, una visión 360 y global de cada uno de los proyectos. Cuando un cliente nos plantea un reto, lo abordamos desde diferentes perspectivas e intentamos proporcionarle soluciones integrales alineadas con los objetivos que tienen. Trabajar también la colaboración constante entre departamentos nos permite tener un intercambio de conocimiento y que nuestros servicios tengan más valor añadido, porque al final estamos en un entorno cada vez más competitivo y más exigente.

-Auren cuenta con más de 1.000 empleados en sus 15 oficinas de España y con más de 2.500 en todo el mundo. ¿Cómo ayudan al crecimiento nacional e internacional de las empresas?

-Acompañamos a las empresas en todas sus etapas de crecimiento. En el ámbito internacional contamos con el apoyo de una red presente en más de 70 países, que nos permite dar una visión cercana al cliente y una especialización en la regulación específica de cada país. Intentamos apoyar a las compañías en sus estrategias de expansión, la apertura a nuevos mercados y los retos y dificultades que plantea la internacionalización. Ayudamos a todo tipo de clientes en cualquier parte del mundo.

-¿Por qué Aragón es un territorio estratégico para Auren?

-Aragón es una región clave para la firma, sobre todo por su dinamismo empresarial, ubicación geográfica estratégica y la creciente importancia que tiene como centro logístico. Cuenta con un tejido empresarial muy diverso, desde grupos familiares hasta empresariales que ya están muy consolidados, sobre todo en el sector de la automocion, logístico y agroindustrial. Además, la oficina de Zaragoza está adquiriendo cada vez más relevancia dentro de la firma no solo en facturación, sino también por su capital humano. Tenemos un grupo de profesionales altamente cualificados que van creciendo en consonancia con la facturación y el crecimiento del tejido empresarial aragonés.

-¿Qué servicios específicos ofrecen a las empresas aragonesas?

-Ofrecemos un acompañamiento integral y todo tipo de servicios, desde asesoramiento legal, fiscal y financiero, auditoría, que son los servicios más tradicionales, y otros más innovadores como la consultoría estratégica, de innovación, de procesos de tecnología y gestión de personas. Tratamos de ser una firma multimultidisciplinar con una visión integral 360.

-¿Cómo contribuyen a que las compañías crezcan, se transformen y compitan al máximo nivel y les ayudan a abordar sus retos legales y financieros?

-Auren contribuye a lograr ese objetivo a través del asesoramiento integral adaptado a cada una de las empresas, sea cual sea su sector y su tamaño, y mediante unos servicios muy amplios que les permiten crecer, transformarse y ser más competitivas.

-¿Cómo es el equipo de trabajo? ¿Cuál es el sello diferencial de la oficina de Zaragoza?

-El equipo destaca por su cercanía y compromiso, y tiene una doble fortaleza: cuenta con la experiencia técnica de pertenecer a una firma grande, y con la proximidad de un equipo que conoce muy bien el entorno local. Intentamos construir relaciones de confianza con nuestros clientes, les acompañamos en su crecimiento y en todos sus procesos, y estamos en escucha activa permanente. No solo intentamos ofrecerle soluciones a sus problemas sino también anticipar e impulsar su crecimiento.

-Auren cuenta con una cultura humanista orientada al cuidado de sus equipos y personas. ¿En qué consiste ese compromiso?

-En Auren las personas son el motor de la organización. Siempre hemos presumido de tener una cultura humanista, que ahora está tan de moda, pero que nosotros llevamos muchos años. Cuidamos al personal e impulsamos su formación a través de programas de formación continua. Tenemos que poner en marcha políticas de conciliación que sean atractivas y también tenemos un fuerte compromiso con la inclusión y la diversidad. Queremos que una persona pueda crecer en la firma y desarrollar su carrera profesional con nosotros.

-El talento especializado es escaso. ¿Cómo logran atraer y retener perfiles como auditores sénior, consultores tecnológicos o expertos en sostenibilidad?

-Encontrar y retener el talento, sobre todo talento especializado en puestos muy específicos, es muy complicado. Intentamos ofrecer un entorno de trabajo donde la gente pueda aprender y sentir que forma parte de un proyecto donde haya un propósito. No solo valoramos las capacidades técnicas sino también las humanas, y apostamos mucho por la formación continua y por crear equipos que estén comprometidos y motivados con la firma.

-También hay una firme apuesta por el liderazgo femenino en puestos de dirección.

-En Auren creemos firmemente en la igualdad de oportunidades y el liderazgo femenino. El 55% de nuestros empleados son mujeres y un 35% están ocupando puestos de dirección y gestión. Además, el programa Auren Women´s Leadership ayuda a mujeres que tienen un recorrido en la firma a que puedan llegar si ellas quieren a ocupar puestos de dirección.

-La digitalización se ha acelerado en los últimos años. ¿Cómo están incorporando herramientas tecnológicas en su trabajo diario?

La tecnología es esencial en nuestro día a día. Trabajamos con técnicas de inteligencia artificial y de análisis avanzado de datos en todas nuestras áreas y ayudamos en los procesos de digitalización de los clientes a través de nuestro departamento de consultoría tecnológica. Esta doble visión, como usuarios y asesores, nos permite ser más eficientes. Estar a la vanguardia tecnológica es una gran ventaja competitiva y una necesidad.

-¿Qué oportunidades de crecimiento empresarial ven en Aragón en los próximos años? ¿Qué sectores tienen más potencial y cuáles están más expuestos?

-Aragón está viviendo una fuerte etapa de impulso económico con sectores estratégicos. Ahora es el sector de la logística por la posición geográfica de la comunidad y por unas infraestructuras que permiten tener una conexión rápida con mercados nacionales e internacionales. Otros sectores como el agroalimentario y la automoción son pilares tradicionales de la economía regional y están teniendo un crecimiento sostenible. Ahora vemos nuevos modelos, como el de las energías renovables y la tecnología, que pueden abrir nuevas posibilidades.

-¿Qué retos tiene por delante el tejido empresarial aragonés?

-Los desafíos más relevantes son el talento, sobre todo el especializado, la digitalización en muchas de las pymes, la sostenibilidad y la adaptación a un marco regulatorio cada vez más exigente. Desde Auren nuestra misión es seguir acompañando a las empresas para que estos retos se conviertan en oportunidades.