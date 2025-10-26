Ciencia, moda y compromiso social contra el cáncer de próstata

-¿Cómo surgió esta iniciativa?

-Alejandro Martínez (A.M.): De mi familia, de mis sobrinos. Es lo mejor que vamos a hacer por las personas en estos 50 años de historia de Alejandro Moda. Ahora es momento de devolver a la sociedad una pequeña parte de lo que nos ha dado durante todos estos años, y además se destinará a algo tan importante como es investigar el cáncer de próstata.

-Vanessa Till (V.T.): Queríamos celebrarlo de una forma especial. Hemos sido siempre prolijos en campañas solidarias, pero nunca en el campo de la investigación y la ciencia. Alberto se cruzó en nuestro camino y decidimos crear una beca de investigación sobre el cáncer de próstata, que es un problema de salud de hombres, que es nuestro público objetivo. Hemos querido hacer algo especial para devolver a la sociedad un poco de lo que nos ha dado en estos 50 años de trayectoria.

-¿Qué supone para la firma colaborar con el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y con el investigador Alberto J. Schuhmacher?

-V.T.: Como dijo durante la presentación de la beca el presidente de Aragón, Jorge Azcón, apostar por Alberto es apostar por un valor seguro. Es un lujo contar con un profesional de su talla y destinaremos todo lo que recaudemos para esta beca a un proyecto de investigación liderado por él. Es una apuesta y un éxito asegurado.

-La Beca de Investigación contra el Cáncer de Próstata va destinada a impulsar el desarrollo de drones de detección y ataque selectivo contra células tumorales dentro del campo de la oncología molecular. ¿En qué consiste este proyecto?

-Alberto J. Schuhmacher (A.S.): Llevamos muchos años trabajando en el laboratorio y desarrollando drones, que son moléculas capaces de detectar proteinas importantes en cáncer. Esos drones se llaman anticuerpos. Lo que pasa es que ahora tenemos la posibilidad de dirigir uno de estos drones hacia el cáncer de próstata, porque hemos identificado con oncólogos y urólogos una molécula y tiene mucho sentido hacerlo. El cáncer de próstata responde muy bien cuando se diagnostica pronto, pero hay pacientes que desafortunadamente precisan de nuevas terapias.

-Este proyecto se centra en una línea pionera a nivel internacional, que aplica la nanotecnología y la inteligencia artificial al diagnóstico y tratamiento del cáncer.

-A.S.: Hemos tenido la idea de analizar muchas bases de datos de pacientes donde aparecen qué genes están encendidos, apagados, mutados... y hemos encontrado posibles dianas. Va a servir para llevar moléculas y poder intregrar estos drones en nuevas inmunoterapias, pero queremos probar si podemos acumular la radioterapia dentro del tumor. Estas moléculas pueden detectarse a través de un escaner, por lo que cumplirá una doble función: el diagnóstico y su tratamiento.

-Alejandro Moda financiará esta beca de investigación con el 25% de las compras que se realicen en sus tres establecimientos.

-V.T.: Se trata de una causa compartida, porque colaboraremos nosotros y nuestros clientes para lograr una mayor cantidad que permita financiar este maravilloso proyecto que lidera Alberto. Se destinará el 25% de las compras realizadas desde el pasado miércoles hasta el 13 de diciembre en las dos tiendas Alejandro Moda y en AM by Alejandro.

-A las ventas le acompañará una labor de sensibilización.

-V.T.: Sí. Vamos a lanzar una campaña de sensibilización en los medios para que los hombres se cuiden, se revisen y vayan al médico, porque la prevención es vital en este tipo de enfermedades. También realizaremos una campaña comercial para que esta iniciativa sea un éxito.

-Alberto J. Schuhmacher, ¿qué supone ese 25%?

-A.S.: Es abrumador. Recuerdo que pensé: si se pudiera llegar al 2% aunque hubiera que reducir el periodo de compras... Ese 2% es el que reclamamos del PIB para la investigación y el desarrollo desde hace décadas. Imagínate. El 25% es más de 10 veces lo que podríamos haber imaginado. Además se realizará en un periodo de compras muy extenso.

-Entonces, ¿el reto del estudio será mayor con esa financiación?

-A.S.: Esta ayuda va a ser como un kit de una semilla de ciencia con el abono y la maceta para que empiece a germinar y se convierta en una planta de ciencia que luego seguiremos cuidando. Vamos a generar todos los datos necesarios para poder concurrir a proyectos europeos y nacionales que puedan garantizar que esa planta da flores y frutos. Pero no partiremos con un pequeño kit, sino que aquí nos van a insuflar un montón de semillas para garantizar que tengamos esa planta.

-¿Cómo es el equipo que está trabajando en esta investigación?

-A.S.: El Grupo de Oncología Molecular nació en 2017 e integra personal clínico de los hospitales. Tenemos oncólogos, radiólogos, patólogos e investigadores como biotecnólogos, biólogos, químicos, yo soy bioquímico, e incluso ingenieros en el laboratorio. El proyecto está liderado por dos personas que trabajan en temas relacionados y están poniendo a punto los drones para que transporten las moléculas. Además, estoy hablando con otros investigadores del instituto que desarrollan modelos nuevos que imiten mejor la biología del tumor para que los fármacos tengan más éxito en el futuro.

-¿Cuántos casos de cáncer de próstata se diagnostican cada año?

-A.S.: En España hay 35.000 casos, un número muy parecido al de cáncer de mama. En Aragón se estiman unos 1.000 casos, según la Sociedad Española de Oncología Médica y el Obstervatorio de la Sociedad Española contra el Cáncer.

-Alejandro Martínez comentó que «una empresa solo tiene sentido cuando devuelve a la sociedad una parte de los que ella le ha dado». Pero además se trata de una iniciativa que está muy vinculada al territorio y a la sociedad aragonesa, algo que está en su ADN.

-A.M.: Aragón es una tierra solidaria y siempre ha respondido a cualquier iniciativa y campaña que hemos puesto de ayuda para la sociedad. Esta no va a ser menos. Me encanta que este proyecto esté capitaneado por Alberto Jiménez Schuhmacher, en el que tengo una fe y confianza absoluta. Además, esto supone ayudar a los aragoneses y eso me enorgullece mucho.

-Esta iniciativa aúna tres ámbitos: moda, ciencia y compromiso social.

-V.T.: Esta campaña tiene que tener un efecto exponencial. Unir una iniciativa empresarial con la investigación y el compromiso social hará que esta beca sea un éxito.

-A.S.: Además de las semillas de ciencia que nos dará Alejandro Moda para que las cuidemos y las hagamos crecer, este proyecto tiene dos componentes. Por un lado, va a involucrar a la sociedad y puede servir de ejemplo para que las empresas puedan apoyar muchas otras causas e investigaciones, algo que en el mundo anglosajón está más interiorizado. Luego está la parte más importante y que pasa más desapercibida. Los hombres debemos comenzar a hablar de salud porque hablando de lo que nos pasa podremos estar alerta de muchos síntomas que nos ayudarán a diagnosticar este tipo de cáncer y otras enfermedades de forma más temprana, lo que redundaría en diagnósticos y tratamientos más sencillos y en una mejor esperanza de vida. Hablar salva vidas.