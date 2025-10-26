El balneario pirenaico que arrasa cada otoño: aguas milagrosas a más de 1.400 metros de altura

Aragón es un destino termal por excelencia. El otoño es la mejor estación del año para hacerte una escapada de fin de semana a uno de los centros termales repartidos por la comunidad con el único objetivo de vivir una experiencia relajante.

Zaragoza, Huesca y Teruel cuentan con varias alternativas para que la ciudadanía se decante por una alternativa u otra. Aragón tiene balnearios con piscinas exteriores como las Termas Pallarés en Alhama de Aragón, otros situados en edificios históricos como el de Manzanera y algunos localizados en enclaves privilegiados en medio de la montaña como el Balneario de Panticosa.

Hay gente que no le basta con pasar un fin de semana en un balneario sino que también busca otras actividades en el mismo entorno para poder desconectar al completo. El Pirineo se ha convertido en un destino turístico durante todo el año.

La gente ha pasado de solo visitarlo en invierno con el auge de la temporada de esquí a hacerlo también en verano para escapar del calor del resto de España. También hay un auge de visitantes en otoño cuando los frondosos bosques de las laderas pirenaicas se transforman por completo en un espectáculo de colores que bien merece una escapada.

Panorámica del Balneario Vilas del Turbón / TURISMO DE ARAGÓN

Vigilado por el macizo de El Turbón

Inmerso en el corazón del Pirineo se encuentra el balneario Vilas el Turbón. Este centro termal, situado a más de 1.400 metros de altitud, está rodeado por completo de montañas con bosques que cogen un precioso tono anaranjado durante todo el otoño. El centro se encuentra vigilado por el imponente macizo de El Turbón, alejado del mundanal ruido del resto del mundo y con un clima fresco prácticamente el año entero.

Las aguas del balneario Vilas del Turbón proceden del manantial Virgen de la Peña y son perfectas para aliviar problemas respiratorios, reumatológicos o renales. Tal como explica la página web del propio centro termal pirenaico, sus aguas fueron declaradas como mineromedicinales mediante orden del Ministerio de Industria de 20 de mayo de 1958. “Destacan por su extraordinariamente baja concentración de sodio, inferior a 1 mg/l., siendo los iones predominantes el bicarbonato y el calcio. Tienen diversas indicaciones terapéuticas y son especialmente diuréticas…”.

Interior del Balneario Vilas del Turbón / TURISMO DE ARAGÓN

Historia y actualidad

La historia del balneario Vilas del Turbón se remonta a comienzos del siglo XX con las obras de captado higiénico y embotellado del agua del manantial. Dos emprendedores de Balaguer conocían las propiedades curativas de las aguas de este lugar del Pirineo y decidieron construir un hotel-balneario que permitiese a los visitantes alojarse en la localidad. Sin embargo, allá por 1934, el acceso a Las Vilas del Turbón únicamente era posible a pie o mediante caballerías, lo que dificultaba tanto la llegada de los materiales como de las personas que hicieron posible que el proyecto saliera adelante.

Actualmente, el hotel-balneario cuenta con piscinas activas, chorros, baños de vapor, circuitos de hidroterapia, masajes, envolturas de barro/arcillas, tratamientos estéticos. Además, los visitantes pueden descansar en habitaciones equipadas con todas las comodidades (televisión, baño completo, Wifi).

Los más curiosos podrán también hacer excursiones por un entorno idílico en otoño. La web de Turismo de Aragón recomienda una ruta en coche por los pueblos del entorno, como Roda de Isábena, Benasque, Aínsa, Anciles o Montañana, y contempla maravillas como el Monasterio de Obarra o el Parque Nacional Posets Maladeta y Ordesa.