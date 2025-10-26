Los planes camerales de Competitividad e Internacionalización siguen hasta 2028

El Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras han firmado este mes el convenio para mantener hasta 2028 los planes camerales de Competitividad e Internacionalización.

En el caso del Plan Cameral de Competitividad, este está dotado con 478.450 euros e incluye dos líneas de actuación relacionadas con los sectores comercial, ferial y artesanal de la comunidad que, según reza el texto del convenio, «fomentan la economía local y regional». El nuevo plan ha aumentado su dotación desde los 180.000 euros anteriores para realizar acciones específicas que ayuden al crecimiento en cada uno de los sectores referidos.

Por su parte, el Plan Cameral de Internacionalización tiene una dotación de 686.400 euros con cuatro ejes: identificar los mercados y sectores en los que se va a focalizar la actividad; establecer una relación de asesoramiento y mejora de la operativa internacional con las empresas; apoyo para la generación de talento y la capacitación de personas requeridas por las empresas para sus procesos de internacionalización; e informar y comunicar a las empresas del conjunto de las acciones ofrecidas en el marco del plan cameral.

La directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, los presidentes de Cámara de Zaragoza, Jorge Villarroya, y Cámara de Teruel, Antonio Santa Isabel, y la secretaria general de Cámara de Huesca, Celia Elfau, en delegación del presidente de Cámara de Huesca, Manuel Rodríguez Chesa, fueron las encargadas de rubricar el acuerdo el 10 de octubre la Cámara de Comercio de Zaragoza. También asistieron el secretario general de Cámara Zaragoza, José Miguel Sánchez, y la secretaria general de Cámara Teruel, Nuria Ros.

Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras firmaron el convenio para mantener los planes camerales de Competitividad e Internacionalización hasta 2028. / Cámara Zaragoza

Para Carmen Herrarte, en Aragón «tenemos mucha suerte con las Cámaras que tenemos, siempre van un paso por delante. Hay quien ante una nueva situación elige esconder la cabeza bajo la tierra como un avestruz y otros, como las Cámaras, van un paso por delante. Para ir por delante hace falta trabajar con rigor, valentía y vocación de servicio público».

El presidente de Cámara Zaragoza y vicepresidente de las Cámaras aragonesas, Jorge Villarroya, ha expresado su satisfacción por la firma de estos planes, que —ha subrayado— «representan un impulso decisivo para fortalecer el tejido empresarial y contribuir al desarrollo económico de Aragón, reafirmando así la eficacia y utilidad de las Cámaras como herramienta al servicio de las empresas y del territorio».

Y además

Jorge Villarroya asiste a la Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio

Jaime Montalvo de Cámara de España, Oscar Méndez Cámara Brasil-España, Susana Sumelzo Secretaria Estado para Iberoamérica y el Caribe, Jorge Villarroya (Cámara Zaragoza) y Antonio Basagoiti Cámara de España en México. / Cámara Zaragoza

El presidente de Cámara Zaragoza, Jorge Villarroya, asistió el 6 de octubre a la 52ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) en Las Palmas de Gran Canaria. Bajo el lema Cámaras de Comercio Iberoamericanas, protagonistas del futuro económico el objetivo de la cita fue buscar nuevas vías de colaboración para reforzar la integración económica y comercial a ambos lados del Atlántico.

DGA y Cámaras de Comercio lanzan un programa de competencias digitales para el sector turístico

Gobierno de Aragón y las Cámaras de Comercio presentaron un ambicioso programa de competencias digitales para el sector turístico. / Cámara Zaragoza

El Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio han presentado el convenio de colaboración que pone en marcha el programa formativo Competencias Digitales para el Turismo: formación especializada en inteligencia artificial. Al evento han asistido representantes de las Cámaras provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, representantes del Consejo Aragonés de Cámaras y autoridades del Gobierno de Aragón.