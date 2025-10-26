La renovación del hospital Infantil de Zaragoza continúa: las obras de la nueva unidad de cirugía pediátrica empezarán este año

El hospital Materno-Infantil de Zaragoza está a punto de comenzar una etapa en la que irá mudando poco a poco su piel. El edificio, situado en el paseo Isabel la Católica de la capital, tiene más de 50 años y, en alguna de sus plantas, adolece de servicios o, simplemente, los que hay se han quedado obsoletos. Es el caso de la unidad de cirugía pediátrica, cuyos espacios en la planta 3 del Infantil se van a redistribuir con el objetivo de contar con una zona nueva y más moderna.

Las obras, si se cumplen los plazos, comenzarán antes de que finalice este 2025 y el periodo de ejecución será de 10 semanas, según el pliego de licitación. Es decir, que en 2026 la nueva unidad de cirugía pediátrica será una realidad. Actualmente, la infraestructura presenta "deficiencias funcionales, espaciales y normativas que limitan la prestación de servicios quirúrgicos pediátricos especializados con los estándares requeridos por la normativa vigente y las exigencias de calidad asistencial", tal y como se recoge en la documentación.

En estos momentos, por ejemplo, cuenta con 10 habitaciones y solo cuatro de ellas tienen baño, por lo que los pacientes tienen que hacer uso de un WC común. Con la reforma, cada cuarto tendrá su aseo y, además, el espacio será remodelado. "Vamos a optimizar todo para tener una unidad más cómoda, con hospitalización, con baño en las habitaciones... Es un salto de calidad que las familias merecen", señala a este diario Mercedes Ruiz Temiño, subdirectora médica del hospital Infantil.

En detalle, se acometerán trabajos de demolición de tabiquería y falsos techos, de albañilería, alicatados, carpintería y pintura. También se reformará el saneamiento, el alumbrado o la climatización para adecuarlas a la nueva distribución. Además, según la información, "se amplía en la zona una nueva habitación" a la que se le va a dotar de toma de oxígeno para la instalación de gases medicinales. La distribución de las 10 habitaciones será similar, repartidas a cada lado del pasillo, mientras que en el centro seguirá estando el puesto de supervisión del personal sanitario.

La licitación de las obras de la nueva unidad de cirugía pediátrica es de casi 80.000 euros y las empresas interesadas tienen hasta este lunes 27 de octubre para presentar sus ofertas. Una vez que empiecen los trabajos, la dirección confirma que no habrá que trasladar ningún servicio. Más allá del "ruido habitual", que puede provocar alguna molestia entre los pacientes, Ruiz de Temiño asegura que la afección "va a durar pocas semanas" y no trastocará el ritmo del hospital.

El regreso de la uci pediátrica, el próximo reto

La subdirectora médica avanza que estas obras de cirugía pedriática en la planta 3 son "el paso previo" para otro de los grandes hitos que vivirá el Infantil el próximo año: el regreso de la uci pediátrica al hospital, que está derivada desde finales de 2022 a la segunda planta del hospital General Miguel Servet debido a la alta demanda y la falta de espacios. Esta decisión se tomó con el fin de ganar más camas, pero también es un hecho que viene alterando, de alguna manera, el día a día del Infantil, ya que los circuitos normales de desplazamiento de pacientes y de profesionales se ven condicionados por el hecho de no estar la uci y la hospitalización en el mismo edificio.

"Volver a tener aquí la uci pediátrica, con unas condiciones óptimas, es una propuesta ambiciosa y una ilusión para el hospital. Lo que queremos es que esté aquí de forma permanente", indica Ruiz de Temiño, quien valora que "las cosas se están empezando a mover" en el hospital Infantil después de muchos años sin grandes obras. "Tenemos grandes expectativas de disponer de un hospital acorde a la atención sanitaria pediátrica del siglo XXI. Quedan muchas cosas por hacer, pero estamos en el camino.