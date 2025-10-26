Un total de 19 menores palestinos evacuados de Gaza serán atendidos en hospitales de Aragón

Un total de 19 niñas y niños palestinos serán evacuados desde la Franja de Gaza junto a 73 acompañantes para ser atendidos en hospitales españoles, entre ellos algunos de Aragón. Se trata de una nueva operación organizada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con varios departamentos. Según han informado desde Sanidad, llegarán en la madrugada de este lunes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Los pacientes y sus acompañantes, procedentes de Gaza, han sido trasladados hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García. Se ha movilizado personal médico para la participación.

Los menores palestinos son pacientes de traumatología, con heridas producida por los efectos de los ataques israelíes; de oncología y de hematología, con cardiopatías congénitas, neurologías, oftalmología o nefrologías. Una vez estén en España, serán distribuidos a hospitales de Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña.

La distribución y coordinación sanitaria en los distintos hospitales de España ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, un organismo adscrito al Ministerio de Sanidad. Es este departamento que lidera la ministra Mónica García el que, junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea, el que ha coordinado la operación, como también hicieron en las cuatro evacuaciones anteriores.

El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes palestinos ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras. Sanidad realiza esta operación en colaboración con los departamentos de Defensa, de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior.

Esta operación moviliza a dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio. Más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio, entre los que se encuentran médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, velarán por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España.

La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación.

La Oficina de Cooperación Española en Amán, dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), ha realizado todos los trámites, mientras que la Embajada de España en Jordania ha tramitado los visados.

"Nada es suficiente pero todo es necesario"

En un vídeo remitido por su departamento, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que se trata de cerca de un centenar de personas, entre heridos y familiares, que han salido este mismo domigno del "infierno en el que -Benjamín- Netanyahu ha convertido su tierra, perpetrando lo que hoy solo se puede definir como un genocidio".

"El Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España vamos a seguir haciendo todo lo que está en nuestra mano para socorrer a la población palestina que ha sido víctima de la brutal ofensiva de Israel y que no para pese al alto el fuego".

La titular de Sanidad ha recalcado que esta es la quinta evacuación que realizan en un año, "después de haber sido el primer país europeo que activó el procedimiento de evacuaciones con la OMS y la Comisión Europea, y al que luego se han ido sumando otros países europeos". El pasado 31 de julio, aterrizó en Zaragoza un avión medicalizado con 13 niños gazatíes que luego fueron trasladados a hospitales de Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias.

"Nada es suficiente pero todo es necesario y vamos a seguir salvando las vidas de todos los niños y las niñas que podamos, las víctimas más injustas de este genocidio", ha subrayado García.