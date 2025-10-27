25 años sin nacimientos en Pozondón: "No damos con la tecla para atraer niños"

Más de 50 pueblos en Aragón tiene un 0% de población menor de 15 años. Ello supone que llevan al menos tres lustros sin ver nacer a un bebé en sus calles y que su colegio cerró también hace décadas. Son muchos los pueblos de menos de 100 habitantes en la comunidad autónoma, ese límite que marca la situación crítica para la viabilidad de cualquier población. Pero en algunos, en casi todos, luchan con todas sus fuerzas para que las calles que un día latían de vida no se apaguen por el cambio de las costumbres, la falta de recursos o la dificultad de acceso a los servicios públicos. En otros lugares, la despoblación no se ha llevado todavía por delante las escuelas –públicas, las que resisten en el medio rural–, pero la merma de habitantes obliga a cambiar las cosas para mirar al futuro.

«Puede hacer fácilmente 25 años que no nace ningún niño enPozondón».Lo cuenta Mario Cáceres, su alcalde, descendiente de este municipio de la comarca Comunidad de Albarracín, en Teruel, donde su madre sí que pudo ir a la escuela. «El colegio lleva años cerrado, y ahora utilizamos el aula como centro social, para actividades deportivas de interior o para encuentros de los vecinos, porque está al lado del bar y del ayuntamiento», explica por teléfono este alcalde que asegura que «no deja de sembrar» para que algún día, si puede ser pronto, «germine» de nuevo la vida en Pozondón.

Con medio centenar de habitantes, la localidad se resiste a desaparecer. Ya han habilitado cinco viviendas sociales y ofrecen «trabajo y casa gratis» para tratar de atraer a ese perfil de familias jóvenes, que pudieran tener hijos, y tienen fibra óptica para facilitar el teletrabajo. «Pero no damos con la tecla: la gente que viene tiene más allá de los 40 años y ha decidido no tener hijos, pero es verdad que estamos consiguiendo que vengan más vecinos», relata.

En su caso, la localidad está rodeada «de pueblos también pequeños, en la Sierra de Albarracín, donde las comunicaciones son por carretera de montaña, con un clima duro» y atraer población joven «cuesta». Pero Cáceres reconoce que «están luchando» y consiguiendo cosas: «La gente viene a casarse aquí y eso crea un vínculo emocional muy potente».

La transformación en Plan

Este es el primer curso académico tras la fusión de cuatro aulas en una en el Centro Rural Agrupado (CRA) Cinca Cinqueta, en la comarca de Sobrarbe, con epicentro en la localidad de Plan. Después de un debate intenso, por lo que suponía cerrar algunas aulas en localidades como Saravillo, San Juan de Plan y Gistaín, los 26 alumnos de las cuatro aulas ya llevan más de un mes de clase en las instalaciones de Plan, todos juntos por primera vez. «El principio de curso fue un poco complicado porque se agruparon en un centro, cuatro», explica su directora, Pilar García Lorente, por vía telefónica. «Las obras han sido complicadas, reubicar el material que teníamos en las cuatro escuelas en una, que el alumnado se adaptara al resto de compañeros, echaban de menos sus escuelas... Pero ahora ya estamos todos en marcha», explica García, que reconoce que en centros como los del CRA Cinca Cinqueta «el alumnado fluctúa mucho de un curso a otro».

En este caso, como en tantos pueblos de Aragón, la escolarización siempre es en la red pública, la única existente y que resiste a la despoblación. «En el CRA llegamos a mantener aulas con dos alumnos, como la de Plan, aunque en años anteriores había habido 13 chavales», explica. Como repiten a menudo, «la experiencia de trabajar juntos es positiva», con los alumnos agrupados por ciclos, en lugar de por cursos, en una escuela que mantiene las puertas abiertas a pesar de las dificultades. n