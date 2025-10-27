Abanto acogerá la polémica fiesta de Halloween prohibida en las ruinas de Belchite
La plaza del municipio será el escenario de la 'rave' de José Cuerpo por la noche de los muertos mexicana
La fiesta de "luces, catrinas, tequila y buena música" que la marca José Cuervo tenía previsto celebrar en las ruinas del pueblo viejo de Belchite se realizará finalmente en el municipio de Abanto, en la comarca de Calatayud. La decisión se ha tomado después de que el ayuntamiento belchitano decidiera denegar el premiso a la firma por considerar que el permiso que habían concedido no se correspondía "con lo anunciado en sus redes sociales".
La plaza Mayor de Abanto será finalmente el escenario de esta fiesta que mantiene las lanzaderas en autobús desde Zaragoza. El evento anunciado para la noche del 30 de octubre incorpora food trucks, una zona de maquillaje y actuaciones de música electrónica y de ritmos latinos. La convocatoria está inspirada en las tradiciones mexicanas "reinterpretado con todo el carácter, el color y la energía que solo la marca sabe darle".
El traslado de la fiesta a Abanto se ha realizado en pocos días después de que en el emplazamiento original se estuviera trabajando desde el mes de mayo. En la plaza se sucederán las actuaciones de Ardiya "pura energía urbana con alma electrónica" y de Vilu Gontero con una propuesta "elegante, hipnótica y con una mezcla entre techno y ritmos latinos".
Están convocados "influencers y creadores de todo el país", listos para vivir la experiencia Cuervo desde dentro.
El anuncio de esta fiesta en el recinto histórico de Belchite provocó críticas en las redes sociales por la falta de respeto que suponía una actividad como la anunciada un recinto que fue escenario de uno de los peores episodios de la guerra civil. Además, se da la circunstancia de que el conjunto histórico, abandonado en los años cincuenta, se encuentra en un pésimo estado de conservación. Estas son las razones que han llevado al cambio de emplazamiento.
