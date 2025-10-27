Aprobadas 305 plazas de maestro en Aragón: estas son las vacantes por especialidades y la fecha del examen
La oferta del Ejecutivo autonómico se ha aprobado este lunes en mesa sectorial de Educación
Nueva convocatoria a la vista para los maestros en Aragón con nada menos que una oferta de 305 plazas. Así lo han acordado este lunes en la mesa sectorial de Educación, donde se reúnen la Administración y los sindicatos. Se trata de puestos distribuidos en diferentes especialidades que se publicarán mediante convocatoria y cuyos exámenes se celebrarán en verano de 2026.
En plena necesidad de docentes en la comunidad para Secundaria y FP, donde hay vacantes que se han quedado desiertas y el Ejecutivo tiene serios problemas para cubrir estos puestos, en el ámbito de los maestros sucede todo lo contrario porque la demanda es muy elevada año tras año.
Este proceso selectivo que se acaba de aprobar únicamente incorpora plazas de reposición, que corresponden a la oferta de empleo del año 2024. Como en anteriores convocatorias, los procesos de reposición son ordinarios y la estructura de las pruebas será la habitual, constando de una fase escrita y una exposición oral con la programación y la unidad didáctica.
Según fuentes de la consejería, inicialmente la oferta presentada a las organizaciones sindicales abarcaba 225 plazas, pero tras el proceso de negociación se ofertarán 305 plazas. "La oferta forma parte de la estrategia que tiene como objetivo garantizar la estabilidad de los docentes y reducir la interinidad", han añadido.
En concreto, se celebrarán oposiciones de las especialidades de Educación Infantil, Primaria, Educación Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y lenguaje, Música y las lenguas extranjeras de Inglés y Francés.
En cuanto a la distribución de las plazas, se convocarán 70 de Educación Infantil; 30 de Primaria; 50 de Educación Física; 15 de Música; 45 de Pedagogía Terapéutica; 20 de Audición y Lenguaje; 70 de Inglés y cinco de Francés.
Las sedes y la fecha concreta de las pruebas todavía no están decididas y será a lo largo de noviembre cuando se constituya la comisión, en la que participan personal del Departamento de Educación y de los tres Servicios Provinciales, que se encargará de la organización de todo el proceso selectivo.
"Próximamente se convocará una mesa sectorial para negociar especialidades de Conservatorios y Escuelas Oficiales de Idiomas, y Enseñanzas Artísticas. Con ello se pretende dar seguridad a los aspirantes de aquellos cuerpos docentes que no se convocan de forma más o menos habitual", han indicado fuentes del departamento.
