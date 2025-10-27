Aragón publica la oferta de 46 plazas de médico para las que no hace falta oposición: estos son los hospitales donde están las vacantes

La medida pionera para paliar en Aragón la falta de médicos en zonas de difícil cobertura sin la necesidad de hacer una oposición y solo acreditando méritos ha dado este lunes un paso al frente. Lo ha hecho con la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de las primeras 46 plazas, distribuidas en varios hospitales de la comunidad. Próximamente, se hará otra convocatoria para plazas de Medicina de Familia en centros de salud de difícil cobertura.

La propuesta del Departamento de Sanidad, que no se pudo aprobar antes del verano debido a que no se había llevado a cabo el desarrollo normativo del decreto-ley (ahora ya está aprobado), encuentra ahora un punto de esperanza para poder llevar especialistas a los hospitales periféricos.

La distribución de las 46 plazas es la siguiente para siete especialidades:

-Hospital Universitario de San Jorge de Huesca: 3 plazas de la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular.

-Hospital de Barbastro: 1 plaza de Urología; 1 de Oncología Médica; 4 de Medicina Interna; 1 de Medicina Intensiva; 3 de Traumatología y Cirugía ortopédica y 5 de Cirugía General y Aparato Digestivo.

-Hospital de Alcañiz: 1 de Urología; 8 de Medicina Interna; 1 de Cirugía General y Aparato Digestivo.

-Hospital de Teruel: 2 de Urología; 1 de Oncología Médica; 2 de Medicina Intensiva; 1 de Traumatología y Cirugía Ortopédica; 4 de Cirugía General y Aparato Digestivo

-Hospital de Calatayud: 5 de Medicina Interna; 2 de Traumatología y Cirugía Ortopédica; 1 de Cirugía General y Aparato Digestivo.

Los médicos candidatos podrán acceder a estas plazas sin tener que hacer un exámen y, tras tres años en este puesto, conseguirán la plaza en propiedad de manera automática. Es decir, pasarán a ser personal estatutario fijo del Salud. Solo cuando lleguen a esta situación -a ser fijos después de tres años en el mismo destino del concurso-, estos médicos podrán participar en los concursos de traslados.

Estas plazas para especialidades de hospital se corresponden a carreras con 5 años de formación MIR. Posteriormente se lanzarán las convocatorias correspondientes a otras especialidades de formación MIR de cuatro años, como Otorrinolaringología o Dermatología, entre otros muchas de ámbito hospitalario. Las primeras 46 plazas no son de nueva creación, sino que se extraen de las ofertas de empleo público ordinarias correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.

"Se trata de una medida excepcional que el actual Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha de forma innovadora ante la creciente dificultad para atraer y retener personal médico en gran parte del territorio de la comunidad", han recordado desde la consejería.