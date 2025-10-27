El auge del vehículo eléctrico destapa la falta de talleres especializados en Aragón

El auge de los vehículos eléctricos en España es evidente. Así lo confirman los datos difundidos por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam) y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), que indican el aumento en un 97% las matriculaciones a estas alturas de año en todo el país en comparación con 2024, con casi 180.000 unidades vendidas.

Según la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), las matriculaciones en Aragón de vehículos de motor eléctrico aumentaron un 94,85%, llegando a las 1.210 en toda la comunidad. Mientras que los híbridos se quedan atrás en cuanto a la subida (10,68%), pero no en unidades, 5.369.

Esto evidencia un impulso y una renovación en el sector automovilístico dentro de la comunidad, pero este avance puede «salir bastante caro» precisamente a quien se cambie de modelo y opte por un vehículo eléctrico de cero emisiones.

Desde la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (Auve) apuntan que para pasar las revisiones o reparar averías en sus coches electrificados los clientes tienen que tienen que buscar talleres especializados fuera de Aragón. Así lo explica su delegado en la comunidad, Miguel Zarzuela, que afirma que «los trabajadores de los talleres convencionales no tienen la formación necesaria, ni el material. Incluso para revisar un coche Tesla, la marca más vendida, hay problemas porque no hay taller».

El representante de la Auve en la capital aragonesa, Armando Ansón, señala que «generan muchos problemas» que ni siquiera son «capaces de resolver» en los talleres oficiales de marca, aquellos que pueden ir. «Es lógico porque apenas hay experiencia con estos vehículos, es tecnología reciente. Pero eso no elimina el problema actual». Asegura también que por su composición y elementos hay que tener «cierta formación para tocarlos», y al ser tan escasa la especialización «no hay ningún taller que pueda asumir esta nueva demanda».

Estamos deseando que los talleres 'se pongan las pilas' Armando Ansón — Delegado en Zaragoza de la Auve

Así, en Aragón, el sector se enfrenta al reto de la especialización, que comienza con la formación de sus empleados. Una formación que se imparte ya en diez comunidades.

Desde la Asociación Talleres Reparación de Vehículos de Zaragoza (Atarvez), su presidenta, Cristina Muñoz, lamenta que esta formación se concentra principalmente en la Comunidad de Madrid o Cataluña. «Madrid y Barcelona se lo llevan todo, en Aragón, y en particular en su capital, la incidencia es mínima. En unos años igual podemos hablar de una mejora», matiza Muñoz.

En el caso de Zaragoza, el Curso de Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos se imparte en el Grupo San Valero, y el IES Miralbueno de Zaragoza, además de en el centro de formación del Bajo Aragón, en Alcañiz.

José Antonio Mora, profesional del automóvil y antiguo miembro de Atarvez, asegura que actualmente «no sale rentable» especializarse en coches eléctricos. «Requiere de la compra de una tecnología muy arriesgada y cara», apunta Mora.

Esta especialización exige a los trabajadores de los talleres multimarca o convencionales a «hacer sacrificios» para poder trabajar con este tipo de turismos. Algunos dueños o responsables de estos negocios en Zaragoza directamente se oponen a inspeccionar coches eléctricos en sus instalaciones. Porque, dicen en el sector, «son todo cables y no salen rentables», además, exigen mucho tiempo y tendrían que reducir el volumen de coches de combustión.

Empleabilidad y demanda

La familia profesional a la que pertenecen estos cursos es una de las que presenta una tasa de empleabilidad más elevada dentro de los estudios de FP, con un porcentaje de afiliación a la Seguridad Social superior al 70%.

Aun así, el sector considera que siguen haciendo falta más profesionales, porque los talleres se quejan de que no tienen personal suficiente, no solo en referencia a la mano de obra cualificada, sino gente que quiera trabajar. De todos modos, no resulta sencillo adaptar todos los talleres españoles -existen cerca de 42.000 dados de alta (en torno a 650 en Aragón), unos 34.000 en activo según Jaime Barea, presidente de Ganvam- a las necesidades de los vehículos eléctricos, cuya estructura es «muy compleja» y porque la mitad de los talleres tienen uno o dos empleados.

Resulta muy frecuente que un empleado sea a la vez dueño, recepcionista y mecánico, por lo que no le resulta rentable invertir 650 euros en formarse en motores híbridos y eléctricos si no confía en una llegada «masiva» de estos vehículos a sus instalaciones.

Lo cierto es que las necesidades de mantenimiento correctivo son mínimas en estos vehículos, porque tienen menos piezas y menos circuitos auxiliares, al tiempo que el mantenimiento preventivo es muy sencillo y con un contenido muchas veces basado en software que se realiza en remoto.

Así lo explica el director técnico de Aedive, Javier Izquierdo, que apostilla que prácticamente la totalidad de los usuarios de vehículo eléctrico acuden a los concesionarios de la marca a realizar sus revisiones.

Para facilitar esta formación, las patronales están poniendo en marcha iniciativas como la Academia Ganvam, que ofrece formación en diferentes módulos y horarios flexibles. Junto a Aedive también han publicado un cuaderno de recomendaciones de seguridad en talleres de reparación y mantenimiento que sirva de guía para aquellas instalaciones que todavía tienen que realizar la transición hacía el vehículo cero emisiones.