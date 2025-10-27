Azcón reconoce que las relaciones siguen rotas con la dirección nacional de Vox: "Espero que recapaciten"

Las relaciones siguen rotas entre el PP de Aragón y la dirección nacional de Vox. Así lo ha constatado el presidente aragonés, Jorge Azcón, preguntado por los medios, después de que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN adelantara que los de Santiago Abascal se plantean vetarle como candidato a la investidura tras una hipotética repetición electoral. Después de unos días de máxima tensión entre la formación de derechas y la de ultraderecha, las aguas no se han apaciguado.

"No hemos tenido nuevas conversaciones con Vox", ha concretado Azcón, en un acto en el que ha presentado las nuevas inversiones del Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta. "Lo último que sabemos es que Vox no está dispuesto a colaborar para poder sacar adelante el presupuesto y yo la semana pasada les pedí que recapacitaran porque creía que es más importante el presupuesto de Aragón, en un momento positivo en que se encuentra la comunidad, que un asesor que ellos mismos han decidido expulsar del partido", ha comentado, en referencia al ya exasesor de Vox en el Parlamento aragonés, Marcos Francoy, quien había publicado mensajes racistas y pronazis en sus redes sociales.

"Creo que es importante que recapaciten. Un momento de tensión se puede tener, es evidente, pero las decisiones políticas se tienen que tomar con la cabeza fría", ha pedido Azcón, que sigue sin dar por perdidos los presupuestos de 2026, que dependen principalmente del apoyo de los siete diputados de Vox. "Algo como el presupuesto de Aragón creo que merece la reflexión y la importancia que efectivamente tienen", ha insistido.

Con esta incertidumbre, y preguntado de nuevo por si se plantea un adelanto electoral de no tener las cuentas aprobadas, Azcón ha recalcado que "nuestro objetivo es aprobar un presupuesto". "Tenemos que presentar un presupuesto y que los aragoneses puedan conocer los proyectos que el Gobierno de Aragón quiere poner en marcha en 2026", ha dicho, dejando claro que el PP mostrará su hoja de ruta y trasladará la carga de la responsabilidad de no sacar esos proyectos adelante a Vox. "Es importante que antes de decir que no a un presupuesto, este se conozca. No tiene sentido decir que no antes", ha considerado el líder del PP en Aragón.

Azcón ha recordado los anuncios que ya ha ido desgranando y que incluirán las cuentas de 2026, como el nuevo hospital Royo Villanova, el centro de salud de Arcosur, o los incrementos presupuestarios de Educación y Sanidad en no menos de un 8%. "Es importante que los aragoneses y los partidos conozcan el mejor presupuesto en la historia de la comunidad autónoma", ha incidido.

La presentación del presupuesto, "cuestión de días"

Por otro lado, ha vuelto a dejar claro que la presentación del presupuesto es "cuestión de días". Aunque el Departamento de Hacienda que dirige el consejero Roberto Bermúdez de Castro sigue pendiente de la convocatoria por parte del ministerio del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Azcón ha aclarado que "si siguen los retrasos, tomaremos nuestras propias decisiones".

Esto es, que conformarán los presupuestos con la información financiera y la senda de déficit que prevén otros organismos oficiales como la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), como ha ocurrido en otras ocasiones. "Si el ministerio sigue entorpeciendo y retrasando el techo de gasto, el Gobierno de Aragón tomará sus decisiones. El objetivo es presentar el presupuesto de forma inminente. Y cuando hablamos de inminente, hablamos de días", ha zanjado Azcón.