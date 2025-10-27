Daniel Bernad, el aragonés 'atrapado' en Cuba por un problema de salud, ya está de vuelta en España: "El apoyo ha sido inmenso"

Más de dos semanas después de que tuviera un giro intestinal y desarrollara una neumonía mientras estaba de vacaciones en Cuba, Daniel Bernad ha puesto fin a su odisea y está de vuelta en España, tras un vuelo de más de ocho horas desde La Habana, con parada en las Azores incluida. El vecino de Épila ha aterrizado hace algo más de una hora en el aeropuerto de Zaragoza, donde le esperaba una ambulancia para poner rumbo al Hospital Clínico Lozano Blesa y ser ingresado.

El alcalde del municipio zaragozano, Jesús Bazán, ha sido de los primeros junto a su familia en recibir al hombre de 51 años de vuelta en tierras aragonesas. Por lo que ha confirmado a este diario, Daniel "acaba de entrar a la sección de cuidados intensivos del Hospital Clínico", donde familiares y vecinos de Épila esperan que su estado mejore. "Seguro que va a ir a mejor por la asistencia sanitaria que tenemos en España y, por supuesto, aquí en Zaragoza", asegura el alcalde.

Pese a que su estado "sigue siendo complicado", Bazán confía que en Aragón tenga los medios que no ha podido tener ni en Santa Clara, ni en La Habana, capital de Cuba, que según él eran "nulos". "Ahora toca dejar trabajar a los profesionales, que le den un repaso, si es que no lo han hecho ya, y estudiar los informes que sus familiares han traído con él", explica. En el avión también han vuelto con él su hermana y su cuñado, mientras que su amigo con el que empezó esta "aventura" ya volvió días antes a casa.

Esta vuelta a España, confirma el alcalde de Épila, ha podido ser gracias a los costes que "ha adelantado" el ayuntamiento de la localidad para poder pagarla. "El apoyo ha sido inmenso. Hemos adelantado mucho dinero, pero la gente todavía se compromete y sigue aportando con la esperanza de que todo salga bien", dice.