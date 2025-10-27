El Congreso organiza la exposición 'Un año de la dana' con la presencia de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El Congreso de los Diputados ha inaugurado este lunes la exposición de fotoperiodismo Un año de la dana, que pretende, junto con la Unió de Periodistes Valencians, homenajear a las víctimas y a las personas afectadas por la catástrofe natural del pasado 29 de octubre de 2024, y al pueblo valenciano, por su resiliencia y solidaridad. Además, visibiliza el trabajo de los fotoperiodistas que cubrieron dichos sucesos. En la muestra se han seleccionado dos de las imágenes tomadas por el fotógrafo de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN Miguel Ángel Gracia, que recorrió los pueblos valencianos de Catarroja, Paiporta, Alfafar y Massanassa.

Las imágenes seleccionadas representan lo que vivieron los valencianos con la dana que arrasó sus pueblos. Ambas muestran a dos de las personas afectadas por la riada y representan a todos los vecinos que sufrieron los efectos de la riada que arrasó con sus pueblos: un señor mayor que, con sus botas de agua y cubierto por el barro, trabaja en desatascar una alcantarilla; y un joven que, con una mascarilla que le cubre toda la cara y con el torso cubierto de barro, mira a la cámara exhausto y habla con su mirada.

La inauguración de la exposición, que ha tenido lugar en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja, ha contado con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el director de la Unió de Periodistes Valencians, Vicent Marco, y parte del jurado que ha realizado la selección de las fotografías expuestas.

Laa exposición, que se ubica en el Vestíbulo de la Reina, se puede visitar hasta el 2 de diciembre.

El fotógrafo Miguel Ángel Gracia ya fue premiado por la fotografía del joven cubierto de barro el pasado mes de abril, cuando recibió el IV Premio de Fotoperiodismo 'Jesús Moreno' de la Asociación de Periodistas de Albacete por su trabajo Los tiempos del barro, publicado en este diario y centrado en el desastre natural de la dana de Valencia.