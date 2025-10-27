El contrato para instalar la fachada digital y la nueva iluminación de la Torre del Agua se aplaza 'sine die'

Nuevo revés al concurso público por el que la sociedad Expo Zaragoza Empresarial buscaba adjudicar un contrato valorado en más de 6,2 millones de euros para instalar la nueva fachada digital con la que iluminar la Torre del Agua. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ordenó el pasado 21 de octubre la suspensión cautelar de una licitación que lleva varios sobresaltos en su camino para impulsar estas obras necesarias en la reconversión de este icono de la muestra internacional de 2008 en la capital aragonesa.

La decisión llega motivada a petición de uno de los licitadores del primer concurso público, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Aneum Led y Fibratel, que acabó declarándose desierto siendo esta la única oferta válida de las tres presentadas. Las otras dos, de Telefónica España y de Bienvenido Gil, habían sido excluidas, la primera por presentar su puja "seis minutos" más tarde del plazo máximo para hacerlo, y la segunda, porque una de las empresas con las que iba a contar para ejecutar los trabajos, Saco Technologies, tenía el mismo administrador único que Oboria Digital, Miguel Fontgivell, responsable del diseño del proyecto a ejecutar y encargado de la dirección y supervisión de la obra.

Este último revés se produce después de que la sociedad Expo Zaragoza Empresarial concluyera que la única oferta viva en el anterior concurso público no superaba el umbral mínimo en la valoración técnica de la misma. Una decisión que la UTE calificó de "arbitraria" e injusta, y que, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, iba a ser recurrida ante el Tribunal de Contratos aragonés para exigir la rectificación por parte de la entidad gestora, dependiente del Gobierno de Aragón.

Su recurso, en primera instancia ante Expo Zaragoza Empresarial, quedó sin ningún efecto, y además denunciaba que antes de resolver o siquiera de darles el plazo de alegaciones que exige la ley, ya estaba en marcha una segunda licitación, en las mismas condiciones técnicas y económicas que el primer concurso público. Por eso recurrió directamente al TACPA, que ahora le da la razón y paraliza cautelarmente el concurso público.

"Con motivo de la interposición ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) de un Recurso Especial en materia de contratación por parte de la mercantil Aneum Led S.L., y de la mercantil Fibratel S.L., contra su exclusión del procedimiento de licitación del contrato 'Suministro de la instalación de una fachada digital para la iluminación dinámica y espectacular en la Torre del Agua', mediante resolución 65/2025 de 21 de octubre, el Tribunal ha adoptado la medida cautelar consistente en la suspensión del procedimiento de contratación de referencia, suspendiendo el plazo de presentación de ofertas", rezaba el documento que paralizó la licitación.

Esta suspensión debe mantenerse, según el TACPA, hasta que este "resuelva de forma firme el presente recurso". "Subsidiariamente, en caso de que el Tribunal entienda que no concurren los requisitos para la suspensión total, se solicita al menos: la prohibición de adjudicar o formalizar cualquier nuevo contrato derivado de dicha licitación mientras esté pendiente la resolución del presente recurso”, subraya el TACPA. Y finaliza su escrito solicitando, de modo subsidiario, “la prohibición de adjudicar o formalizar cualquier nuevo contrato derivado de dicha licitación mientras esté pendiente la resolución del recurso”.

El pasado 15 de octubre de 2025, el TACPA dio traslado del escrito de recurso recibido y "la documentación requerida se ha recibido los días 17 y 20 de octubre de 2025", explicaba. Pedía desestimar las medidas cautelares de suspensión del nuevo procedimiento de contratación por considerar que !ha quedado acreditada la falta de fundamento de las pretensiones de la recurrente ya que se basan en que el informe de valoración contiene defectos, falta de motivación y arbitrariedad que se ha demostrado que resulta ser del todo incierto". Y advertía de que "de acordarse la suspensión de la tramitación del nuevo procedimiento de contratación se estaría dilatando su adjudicación perjudicando el plazo inicialmente previsto para la ejecución del contrato y podría causar un perjuicio a terceros que verían afectado su trabajo por la afección del contrato de suministro de iluminación".

Aún así, el tribunal respondió que cabe este recurso especial al tratarse de un contrato de más de 100.000 euros y que a la empresa recurrente le ampara la ley para solicitar todas las medidas pertinentes que garanticen su derecho a réplica hasta que el TACPA resuelva sobre la primera cuestión, la de la valoración de su oferta en la primera licitación. "Nos encontramos que los motivos de impugnación que se exponen en el recurso de forma argumentada -lo decimos a los solos efectos del presente incidente cautelar-, y sin prejuzgar el fondo del asunto, permiten concluir que existe una apariencia de buen derecho, dado que las pretensiones aparecen justificadas de forma manifiesta, sin necesidad de un análisis detenido de la legalidad", responde el tribunal.

"Por otra parte, concurre el requisito de 'periculum in mora', dado que los motivos alegados en el recurso inciden en la concurrencia en la licitación y en la expectativa del recurrente de ser adjudicatario", añade en su resolución. A la vez que argumenta que "el órgano de contratación, más allá de la demora en la adjudicación del contrato, no ha justificado adecuadamente qué perjuicio irreparable o de difícil reparación se produciría con la suspensión, todo ello habida cuenta que la tramitación del presente recurso especial se caracteriza por sus plazos breves de tramitación".

"Y, por otra parte, no puede desconocerse que, ante un eventual pronunciamiento estimatorio del recurso especial, si no se adoptase la medida cautelar, continuándose con el nuevo procedimiento de licitación (EXPO_2025_15 (AT-S-1329/25), con la presentación de ofertas de licitadores, apertura de sobres…, el perjuicio causado sí que sería de difícil reparación, puesto que habría que deshacer todas las actuaciones realizadas y que son ciertamente gravosas para las entidades que presentan ofertas, conllevando la pertinente indemnización por los perjuicios causados", zanja el TACPA en su pronunciamiento.

Con todo, al estimarse el recurso especial presentado por la UTE y la solicitud de suspensión cautelar del concurso público sin fecha prevista de finalización, se van a ver comprometidos los plazos que Expo Zaragoza Empresarial estimaba para la finalización de los trabajos. Y es que había fijado hasta el 5 de noviembre el plazo para la presentación de ofertas, de manera que pudiera proponer un adjudicatario antes de final de año y pudiera empezar los trabajos a principios de 2026 con un plazo de ejecución previsto de diez meses.

Daños colaterales al otro contrato

Así, su estimación de que la Torre del Agua pudiera tener finalizada su nueva fachada e iluminación antes de culminar el 2026 ahora difícilmente se van a poder cumplir, sin que se haya determinado cómo puede afectar esto al otro contrato de obras, centrado en la reconversión de sus espacios interiores.

Estas obras sí están a punto de adjudicarse, ya que establecía dos lotes, uno para la obra civil que ya está prácticamente decidido que la hará Constructora San José por 3,58 millones de euros al ser la única empresa presentada y ofrece una rebaja del plazo de 15 días sobre los 13 meses previstos

El otro lote es para acometer las instalaciones que se ha decantado por la UTE formada por FCC e Incliza, que ofrece ejecutarlo con 121 días menos de plazo y por 1,91 millones de euros. Aunque su competidora, Eiffage Energía, pujó con una oferta 121.000 euros más barata, por 1,79 millones, y 51 días menos del plazo máximo marcado.

Juntos suman un coste de 5,5 millones de euros de inversión, que representa un ahorro de más de un millón de euros para las arcas de Expo Zaragoza Empresarial en un contrato que se valoraba en más de 6,65 millones y 13 meses de plazo de ejecución para los "trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes". Estos debían acompasarse y coordinarse con las obras a realizar en la fachada digital y la iluminación de la Torre del Agua que ahora se quedan paralizadas sine die en la fase de contratación.