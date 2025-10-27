La despoblación reduce un 20% el número de niños escolarizados en Infantil en la última década en Aragón

La bajada de la natalidad en España tiene ya un reflejo claro en las aulas de todo el país. También en Aragón. La comunidad autónoma es uno de los territorios más despoblados, que crece a menor ritmo que el resto, a pesar de que la llegada de migrantes mitiga un saldo migratorio que sería negativo de no ser por ellos. Pero en las aulas aragonesas cada vez hay menos niños. En muchos pueblos, la población menor de 15 años es del 0%, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest). Y así, en la última década, las aulas de Educación Infantil han perdido nada menos que un 20% de niños.

Así lo constata el informe El continuo descenso de alumnado en el segundo ciclo de Educación Infantil en Espñaa recae en mayor medida en la enseñanza pública de Funcas, basado en los datos del Ministerio de Educación referentes al cierre del pasado curso académico, que alerta también de que entre 2008 y 2023, la cifra de nacimientos en España ha caído un 38%.

El estudio relacionada la bajada de la natalidad en España con los datos de matriculaciones en los centros escolares públicos y privados, y detalla las diferencias por comunidades autónomas. A pesar de la despoblación que padece la comunidad autónoma en las últimas décadas, Aragón no es de las que sale peor parada y, de hecho, ha perdido menos alumnos que la media española, también por el impulso a la natalidad que representa la inmigración. Quizá, también, porque partía de una situación de natalidad tan baja que los registros tienen poco margen para seguir empeorando en Aragón.

En concreto, en 2024 en Aragón había 29.847 alumnos matriculados en el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años), frente a los 37.391 del curso académico 2014-2015, un 20,2% menos. En los dos últimos cursos, la bajada también ha sido del 1,8%, pasando de 30.395 alumnos en el curso 2023-2024 a los 29.847 del pasado curso. Por lo tanto, el estudio constata que "el descenso del número de nacimientos se traduce de manera inmediata en una reducción del alumnado, especialmente en las etapas iniciales de escolarización, y que se empieza a arrastrar hasta el resto de las etapas de enseñanza obligatoria".

Alumnos de las escuelas públicas del entorno de Plan, en el Pirineo aragonés. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El envejecimiento de los pueblos de Aragón

Según los datos recopilados en el Atlas de información de Aragón, del Ejecutivo aragonés, un total de 197 municipios aragoneses (el 27% del total) tienen un porcentaje de población menor de 15 años que no llega ni al 5% del total. De estos, en 56 pueblos de Aragón, es del 0%. Entre ellos, Fago, Aguatón, Lidón, Obón, Aldehuela de Liestos, Almochuel, Nigüella, Navardún, Los Pintanos o Purujosa. Son, en general, pueblos de menos de 100 habitantes, que arrastran una pérdida de población mantenida en el tiempo y en los que la población joven menor de 25 años también representa porcentajes muy pequeños. De hecho, en 21 localidades también es del 0%.

Según los datos que recopila el Gobierno de Aragón de organismos oficiales, la mayor parte de los municipios de Aragón, concretamente 369 (más del 50%), tiene porcentajes de población menor de 15 años por debajo de la media española. Tan solo son los municipios cercanos a la capital aragonesa los que presentan unos porcentajes de población menor de 15 años más elevados, algo que se repite también en Huesca y en Teruel, y en algunas cabeceras comarcales, que son tractoras económicamente, a nivel de servicios y arrastran el crecimiento poblacional de su entorno.

Las consecuencias en las aulas: la privada lo sufre más que la pública en Aragón

Mientras el informe de Funcas señala que el descenso de la natalidad y, por lo tanto, de las matriculaciones de alumnos en las escuelas, está afectando más a los colegios públicos, los datos en Aragón señalan a la dirección contraria. El mismo estudio refleja las diferencias por comunidades autónomas. A nivel nacional, la matrícula en la red de enseñanza pública se ha reducido un 23,8% en los diez últimos años, con una pérdida global de 225.000 alumnos desde el curso 2014-2015.

Donde más han padecido este retroceso es en comunidades autónomas como Asturias (31%), Cantabria (30%) o Galicia (25%), y también en algunas de las más pobladas, con pérdidas del 26% en Andalucía y Castilla y León; del 24% en Cataluña o Madrid, y del 23% en Castilla-La Mancha. Solo en el útimo curso escolar la red pública ha perdido 24.000 alumnos en toda España, según relata el informe de Funcas.

Mientras, Aragón se encuentra en el otro lado de la tabla y por debajo de la media de la pérdida de población escolar en los centros públicos, con un 18,4% de pérdida de alumnado en la útima década. Es la tercera comunidad autónoma con una menor pérdida de alumnado, por detrás de la Región de Murcia (17,7%) y Baleares (14%).

En el caso de Aragón, es la red concertada y privada la que ha acusado en mayor medida la pérdida de estudiantes, en contra de la media nacional y de la mayoría de las comunidades autónomas. Según los datos del informe de Funcas, a nivel nacional la matrícula en los centros privados y concertados ha bajado un 20,4% en los últimos diez años, lo que representa una bajada de 91.000 alumnos entre 2014 y 2025.

Aragón es la novena de la tabla con una menor bajada de alumnado en este tipo de centros, con un 24,1% menos, pasando de 11.680 en el curso 2014-2015 a 8.870 el último año. Comunidades autónomas como Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Región de Murcia y Navarra están por encima. Y hay 7 comunidades que han perdido más alumnos en la red pública y privada: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Navarra.

Porcentualmente, Aragón es la comunidad autónoma en la que más creció el alumnado de la escuela pública en el segundo ciclo de Infantil en la última década, un 1,5% a pesar de la bajada de la natalidad. En la actualidad, es la quinta comunidad autónoma con una mayor tasa de matriculados en la red pública en Infantil, solo por detrás de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. En esta última década, los sucesivos Gobiernos autonómicos han tomado la determinación de no cerrar escuelas públicas en pueblos con hasta 3 alumnos por centro, lo que puede inclinar ligeramente la balanza, ya que las opciones privadas o concertadas apenas llegan al mundo rural.

A nivel global en todas las etapas educativas, el porcentaje de alumnos matriculados en centros públicos ha pasado del 68,8% en 2014 al 70,3% en 2025. Ahora, Aragón ocupa el octavo puesto en la lista de comunidades autónomas que más apuestan por la escolarización pública, pero muy lejos todavía de las tasas por encima del 80% en Extremadura y Castilla-La Mancha.

Y pese a que los alumnos eligen más la escuela pública en Aragón, el Gobierno de Aragón liderado por el PP de Jorge Azcón ha anunciado que reforzará a la escuela concertada a partir del próximo presupuesto, con la concertación del Bachillerato en algunos centros. Una iniciativa dirigida a potenciar la "libertad de elección de los padres", dicen desde el Gobierno aragonés, pero que también servirá de salvavidas económico a algunos centros privados con problemas en sus cuentas.