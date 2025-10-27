La dirección nacional de Vox se muestra abierta a una reunión con Azcón por los presupuestos de Aragón

La dirección nacional de Vox no ha dado portazo a reunirse con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2026. En palabras de José Antonio Fúster, portavoz de la ultraderecha a nivel nacional, Vox ha asegurado que el PP "solo tiene que venir y decir que se habla de presupuestos". El único matiz expresado por Fúster es, precisamente, que no haya matices, para que sea "una reunión franca y abierta, sin exclusiones".

El portavoz nacional de Vox ha comparecido este lunes en rueda de prensa, como hace habitualmente cada semana, para dar cuenta de asuntos de actualidad y ha sido consultado por los medios de comunicación por la situación en Aragón. "El clima de tensión lo genera el PP, lo saben en todas las comunidades autónomas porque les hemos dicho que estamos", ha esgrimido Fúster, que ha recordado que los líderes populares "tienen los teléfonos y saben dónde están" los cabecillas de Vox. "No hay ningún problema" a reunirse, según ha explicado el propio Fúster.

Sin embargo, el portavoz de la formación que lidera Santiago Abascal sí ha destacado que "no hay constancia" del encuentro que tuvieron Jorge Azcón y Montserrat Lluis, responsable de Política Autonómica de Vox, la semana pasada. Según adelantó Artículo 14 y pudo confirmar este diario, Azcón y Lluis se reunieron el lunes para ver cómo de cerca estaban las posiciones de cara a aprobar unos presupuestos. Tan solo unas horas antes de que estallasen por los aires las conversaciones entre las dos derechas, por el escándalo del asesor que compartía mensajes racistas y fascistas en redes sociales.

Fúster ha lamentado también la falta de comunicación entre Azcón y el portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. "Alejandro nos dice que lleva 15 o 16 meses sin recibir una sola llamada de Azcón y así es muy difícil", ha concretado el portavoz nacional, que ha puesto como ejemplos de entendimiento otros territorios como Murcia o la Comunidad Valenciana, donde Vox salió del Gobierno autonómico pero sí hay acuerdos: "Hay regiones en las que el PP dice sí y otras como Aragón en las que dice no".