El pequeño pueblo de Huesca que es fiel a su tradición y le dice 'no' a Halloween: "Gracias por no venir disfrazados"

La tradición norteamericana de celebrar Halloween lleva instaurada en España unos cuantos años. Los disfraces han invadido desde principios de octubre los escaparates de todos los comercios de las ciudades del país y es complicado encontrar a algún joven que no vaya a disfrutar de la 'noche más terrorífica del año'.

Sin embargo, siempre hay gente que se opone a una tendencia generalizada. Como en los cómics de Ásterix y Óbelix, hay pequeños reductos de Aragón que se mantienen fieles a la tradición de celebrar la 'Noche de las ánimas', conocida popularmente, como la 'Nuei d'almetas', y rechazan firmemente la moda de Halloween.

"Gracias por no venir disfrazado, fiesta de carácter tradicional", recuerda el lema de la Noche de las Ánimas de Radiquero que se celebrará este próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 16.00 horas. Este pequeño pueblo de Huesca, perteneciente al municipio de Álquezar, se transforma por completo para recibir a los cientos de visitantes que deciden dejar a un lado la modernidad de Halloween y quieren conocer un poco más de la tradición aragonesa en una festividad tan importante como Todos los Santos.

Los culpables de que Radiquero haya conseguido mantener viva esta fiesta, considerada de interés turístico de Aragón, han sido los integrantes de la Asociación Cultural O Coronazo, que la revitalizaron hace más de dos décadas. Y es que los pueblos de la cuenca del río Vero siempre se han mantenido fieles a celebrar la tradición de la Noche de las Ánimas. Los más viejos del lugar son los encargados de recordar a los niños las leyendas vinculadas a una noche muy señalada en el calendario. Además, el día de la celebración ha ido cambiando porque tiempo atrás se hacía del 1 al 2 de noviembre en contra de la actual tradición de la víspera de Todos los Santos.

Protagonismo para las calabazas

La única coincidencia que tiene la Noche de Ánimas de Radiquero con Halloween es el protagonismo que tiene la calabaza. En este reducto oscense son los propios vecinos los encargados de esculpirlas con sus manos para iluminar el regreso de las almetas y totones al otro mundo. Incluso desde la organización piden a los visitantes traer su propia calabaza de casa. Para los que nunca se hayan dejado caer por la Sierra de Guara por estas fechas, allí existen dos tipos de almas. Las almetas vigilan el cementerio mientras que los totones son los guardianes del camposanto y se distinguen por portar un cirio en lugar de dos.

Radiquero se vuelca con la Noche de las Ánimas / NOCHE DE LAS ÁNIMAS

Programa especial

El programa de la Noche de Ánimas de Radiquero comienza a las 16.00 horas con los talles de elaboración de calaveras-calabazas y manualidades de almetas y totones. Más tarde se repartirá chocolate y torta para llenar el estómago antes de que las abuelas del pueblo cuenten la historia sobre las Almetas y Totones. Lo más especial de la tarde se vivirá a partir de las 19.30 cuando se enciendan las calabazas que decoran los ventanales de la localidad y se parta hacia el cementerio en la 'Triste comitiva' en respetuoso silencio. Por último, en la iglesia de Radiquero habrá un cuentacuentos a cargo de Pep Bruno.

Cabe recordar que las calles de todo el pueblo se llenan de "rincones misteriosos" con mobiliario y escenografía tradicional para hacer entender a los visitantes las costumbres aragonesas en torno a la muerte en el Somontano. Además, hay personajes que aparecen por Radiquero como el 'fosaire', las abuelas, las ánimas e incluso el totón.