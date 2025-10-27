El tiempo vuelve a enloquecer en Zaragoza: lluvia y temperaturas primaverales para el 'no' puente de Todos los Santos

Octubre está a punto de terminar y las temperaturas típicas del otoño siguen sin llegar a Aragón. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que la situación no va a cambiar próximamente a pesar de la llegada de un frente atlántico que va a traer de nuevo precipitaciones a casi cualquier punto de la comunidad.

Mucha gente está pendiente del cielo en todo Aragón ya que se avecina el penúltimo puente de 2025 con miles de personas lanzándose a la carretera para aprovechar el fin de semana de Halloween y Todos los Santos. El calendario ha sido caprichoso fijando el 1 de noviembre en sábado impidiendo a los trabajadores tener un verdadero puente como casi todos los años. Los que sí podrán disfrutar de tres días de fiesta son los más pequeños de la casa en Aragón, que no volverán a clase hasta el martes 4 de noviembre.

Las temperaturas han bajado lo mínimo en Zaragoza este pasado fin de semana con el regreso del cierzo y esta tendencia se mantendrá al menos hasta el miércoles cuando la borrasca haga acto de aparición en la capital aragonesa. Y es que los zaragozanos, después de un fin de semana en el que ha llovido de madrugada, tendrán que volver a sacar a pasear el paraguas durante dos días consecutivos.

La lluvia llegará para quedarse el miércoles por la mañana y se espera que no deje de caer agua hasta el viernes. Tal como indica El tiempo.es, la web especializada en meteorología de Mario Picazo, el miércoles caerán en Zaragoza 3,8 mm y el jueves 5 mm, valores que, en principio, solo dejarán mojado el suelo de la ciudad.

La noche de Halloween no estará pasada por agua en la capital aragonesa ni tampoco será necesario ni chubasquero ni paraguas para el día de Todos los Santos. Según la predicción de la AEMET, se registrará una subida generalizada de las temperaturas en Zaragoza a partir del jueves. Los termómetros volverán a registrar durante todo el fin de semana valores típicos de la primavera con las máximas alcanzando el sábado los 25 grados mientras que las mínimas volverán a subir por encima de los 15.

El resto de Aragón

El Pirineo será la zona de Aragón donde más llueva a lo largo de la última semana. El norte de la provincia de Huesca, donde ya llovió durante la gran mayoría de días de la última semana, volverá a ver como las precipitaciones se convierten en protagonistas durante el fin de semana de Todos los Santos. Las temperaturas volverán a subir a lo largo de la semana al igual que la cota de nieve que se situará a más de 2.400 metros de altitud.

Teruel vivirá una situación similar a Zaragoza. La lluvia solo caerá en la capital turolense el miércoles y el jueves con la llegada de la famosa borrasca Atlántica que ya ha puesto en alerta a Galicia y el norte de Portugal. Tras el jueves, las precipitaciones desaparecerán y las temperaturas se estabilizarán con 20 grados de máxima y diez de mínima.