Encuentran sin vida a Kona, el perro de la montañera fallecida en el Pirineo

El pasado domingo 19 de octubre, daban el aviso de una montañera desaparecida en el Pico de las Nevadas, en el término municipal de Panticosa, en Huesca. La chica de tan solo 27 años y procedente de Pamplona era encontrada sin vida por el operativo del GREIM, tras sobrevolar la zona. Se encontraba junto a uno de sus perros, también fallecido por la caída.

Desde hacía más de una semana la familia difundía imágenes de "Kona", un mestizo de golden retriver de unos 30 kilos, el segundo perro que la acompañaba y se encontraba desaparecido.

Desarrollo de la búsqueda

La Asociación Aragonesa de Actividades Caninas Canyoncan armaba un dispositivo de búsqueda por las zonas de Bujaruelo, Panticosa y Francia para encontrar a Kona y que pudiera volver con su familia. Desde las redes sociales pedían colaboración de socios, amigos y profesionales del mundo de la montaña, e incluso profesionales con drones para sobrevolar zonas complicadas.

Hacía dos días llegaba un aviso donde creían haberlo visto en Sabiñánigo, sin embargo, no hubo confirmación oficial de que fuera él, ya que, ningún voluntario, familiar o amigo pudo acreditar que fuera Kona.

Hoy, tras tres días intensivos de búsqueda donde cientos de personas se unían para encontrarlo, el GREIM ha encontrado a Kona fallecido. Desde la Asociación que encabezaba la búsqueda escribían "Nuestro más sentido pésame a la familia, y nuestro enorme agradecimiento a todos los que nos habéis ayudado, tanto al pie de la montaña, refugios, guías, disfunciones, medios de comunicación, voluntarios de todos los rincones, profesionales…".

"Si algo hermoso ha creado Kona es la de unir corazones llenos de amor , y eso, familia, nos ha devuelto la fe y esperanza en la humanidad".