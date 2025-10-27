El hospital Miguel Servet tratará a dos niños palestinos evacuados desde Jordania

Un total de 19 niñas y niños palestinos junto a 73 acompañantes serán evacuados desde la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles en una nueva operación organizada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con los ministerios de Defensa; Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior. Dos de ellos serán atendidos en el hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Los menores han llegado en la madrugada de este lunes a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Los pacientes y sus acompañantes, un total de 92 personas, procedentes de Gaza, han sido conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García y con la participación de personal médico movilizado para la ocasión. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras. Los menores son pacientes de traumatología producida por los efectos de los ataques israelíes; oncología y hematología; cardiopatías congénitas; neurologías; nefrologías; oftalmología y un gastrointestinal.

La ministra, Mónica García, ha destacado que la operación ha permitido que estos menores dejen atrás "el infierno en el que Netanyahu ha convertido su tierra" en una agresión que según la dirigente "solo puede calificarse como un genocidio". Además ha avanzado que desde el Gobierno de España se seguirá trabajando "para socorrer a la población palestina" que ha sido "víctima de la brutal agresión de Israel".

Como en las anteriores cuatro evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC). Esta operación moviliza a dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio. Más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio, entre los que se encuentran médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, velarán por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España.

Una vez estén en España, los pacientes serán distribuidos por hospitales de Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña, que han sido gestionados por el Ministerio de Sanidad conforme a las patologías que presentan los menores. La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la oenegé Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación.

La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad. La Oficina de Cooperación Española en Amán, dependiente de la AECID, ha realizado todos los trámites, mientras que la Embajada de España en Jordania ha tramitado los visados. Esta es la quinta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio, dentro del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC), activado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC), a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y la OMS.