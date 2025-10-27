Indemnización de 170.000 euros del Gobierno de Aragón a un paciente al que no controló un tumor cerebral

El Gobieron de Aragón ha tenido que indemnizar con casi 170.000 euros a la familia de un paciente al que no se le controló un tumor cerebral, por el que falleció en 2023, a la edad de 61 años. El enfermo, José M. P. , nacido en 1964 y residente en Zaragoza, fue diagnosticado en el 2015 de un tumor renal que precisó la extirpación del riñón derecho. Posteriormente, se le realizaron controles continuados en el Servicio Aragonés de Salud, siendo el último un TAC torácico en abril de 2021. A partir de ese momento, según relatan desde el Defensor del Paciente, que ha llevado el caso, no hubo más controles ni llamadas al paciente.

Sin embargo, apenas un año después de esa última prueba, en mayo de 2022, ingresó en urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza) por hemiplejia derecha, somnolencia y pérdida de peso. Entonces se solicitó un TAC cerebral que acreditó metástasis cerebrales, junto con la lesión que ya había en los pulmones.

Extrañada la familia sobre este comentario resultante de la observación del TAC, respecto de los pulmones, se les informó que, en el TAC torácico de 2021 ya se veían múltiples lesiones nodulares en ambos pulmones.

Pero este resultado no fue comunicado al paciente, ni a su familia, ni se establecieron consultas ni controles al respecto, con gran sorpresa de la familia y de los médicos que lo atendieron en el Hospital Miguel Servet (Zaragoza). Ello impidió el tratamiento médico adecuado y provocó el fallecimiento del paciente, con 61 años, el 7 de febrero 2023.

Por esta causa y por medio del abogado Ricardo Agóiz (abogado en Aragón de la Asociación El Defensor del paciente), se interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Gobierno de Aragón.

Realizada la tramitación del expediente administrativo, el informe del Inspector Médico del Gobierno de Aragón reconoció que "en el caso que nos ocupa, y analizada toda la información disponible, se considera que hay responsabilidad patrimonial por parte de esta Administración sanitaria, ya que, el paciente no fue citado para recibir asistencia sanitaria ante los relevantes hallazgos encontrados en el TAC TAP de abril de 2021".

Finalmente, el expediente se resolvió el pasado 25 de agosto de este mismo año 2025, en el que el Gobierno de Aragón reconoce el error y concede una indemnización de 169.254 euros que la aseguradora abonó a la familia del fallecido la semana pasada.

La defensa del caso ha sido ejercida por el Letrado D. Ricardo Agóiz, especialista en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente en Aragón.