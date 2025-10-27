Integra levanta su futuro en el DAT Alierta: invertirá 25 millones en un edificio corporativo

Integra, una de las mayores compañías tecnológicas aragonesas, ha anunciado este lunes un paso decisivo en su trayectoria. El grupo familiar, fundado por el empresario Carlos Pascual, construirá su nuevo edificio corporativo en el Distrito Aragonés de Tecnología (DAT Alierta). La inversión estimada ronda los 25 millones de euros, con la previsión de que el complejo, con capacidad para 500 trabajadores, esté operativo a comienzos de 2029.

El proyecto "marca un hito muy importante para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro", destacó el consejero delegado del grupo, Félix Gil, en la presentación del proyecto acompañado del presidente y la vicepresidenta de Aragón, Jorge Azcón y Mar Vaquero.

Supone la mayor inversión anunciada hasta la fecha en el futuro parque tecnológico de Zaragoza, donde ya han asegurado su presencia la multinacional Siemens y el centro tecnológico Circe, así como la ampliación del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).

Integra, que el próximo año celebrará su 40 aniversario, quiere hacer de este edificio algo más que una sede. “Será una apuesta de futuro, una apuesta por seguir creciendo, por la innovación que llevamos en nuestro ADN desde el principio y por continuar aportando valor desde Aragón hacia toda España y hacia el mundo”, explicó Gil.

El nuevo edificio, diseñado por la consultora Idom, tendrá capacidad inicial para más de 500 puestos de trabajo, cinco aulas de formación y un salón de actos con aforo para 150 personas.

Un ecosistema para la innovación

Gil destacó el valor estratégico del emplazamiento elegido. “Creemos que el DAT Alierta es el mejor sitio posible para esta apuesta de futuro”, afirmó. El distrito, impulsado por el Gobierno de Aragón, aspira a concentrar en torno al campus de la Universidad de Zaragoza en el Actur un ecosistema tecnológico que reúna empresas, startups y centros de conocimiento.

“En el DAT se van a agrupar entidades que combinan tecnología y conocimiento, y eso es precisamente lo que somos y lo que queremos seguir siendo”, subrayó el consejero delegado. “Con ellos, con el emprendimiento y con las pymes tecnológicas, vamos a crear un enclave fantástico para desarrollar la innovación. Ahí es donde Integra se ve, ahí es donde Integra puede avanzar y crecer”.