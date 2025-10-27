La mejor palmera de mantequilla de España es aragonesa y se puede comer en Zaragoza

En la segunda edición de la Feria "Huesca es Dulce", que ha tenido lugar del 17 al 19 de octubre, la pastelería aragonesa "Tolosana" se ha coronado entre más de veinte participantes, de diferentes sitios de la península, con la mejor palmera de mantequilla de España. La primera vez que se hacía este concurso en la feria.

Pastelería Tolosana se fundó en Almudévar como una pequeña pastelería familiar en 1980, desde entonces llevan acompañando a muchos aragoneses con sus dulces, en especial, la trenza de Almudévar que llevan haciendo desde 1981. En el año 1992 abrieron su tienda en Huesca, y posteriormente en 2002 en Zaragoza. Ahora el pequeño negocio familiar ya cuenta con hasta 80 trabajadores y no deja de cosechar éxitos, entre ellos este último: La mejor palmera de mantequilla de nuestro país.

Especialistas en crear postres con hojaldre, sus palmeras, que se pueden conseguir por 2,50€ en sus tiendas, (por ejemplo, en la Calle Canfranc, número 8, en el centro). Han encandilado al jurado de la edición, compuesto por 5 figuras clave en el mundo de la repostería (Jacob Torreblanca, Xabi Barriga, Saray Ruiz, Toni Vera y Jairo Vincelle).

La mejor palmera de mantequilla lleva sello aragonés

Isidro Tolosana, de la cuarta generación de reposteros de la familia, ha subido a por el premio entregado por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y Luis Villamayor, de Harineras Villamayor. Este premio constaba de un trofeo diseñado especialmente para esta edición (donde se podrían ver figuras de palmeras) y 1.500 euros, patrocinado por Harineras Villamayor.

La degustación, a ciegas, tuvo lugar a partir de las 10:30 de la mañana en el patio exterior del Palacio Villahermosa, donde evaluaron la calidad, la textura y el sabor de las diferentes propuestas de palmeras. No solo se podía degustar las palmeras normales, sino también con una cobertura de chocolate.

"Este fin de semana hemos tenido el gran honor de recoger el premio a la Mejor Palmera de Mantequilla de España. ¡Muchas gracias por el reconocimiento!". Escribía la famosa pastelería aragonesa en Instagram. "Además, queremos agradecer a Isidro Tolosana, a nuestros maestros pasteleros, a todos los que trabajáis cada día en el obrador y a vosotros que las disfrutáis cada día por hacerlo posible".