La píldora del día después en Aragón: un 21% de las adolescentes de 15 años la han tomado

Es la edad lo que más llama la atención. Según los resultados del último estudio HBSC (Health behaviour in school-aged children, en español Estudio sobre las conductas saludables de los jóvenes escolarizados), que data de 2022 y en el que participaron 1.046 estudiantes de entre 11 y 18 años de Aragón, cerca de un 22% de las jóvenes aragonesas de entre 17 y 18 años ha tomado la píldora del día después alguna vez. Y es más. Del mismo análisis se desprende que un 21,5% de chicas de entre 15 y 16 años también la ha usado alguna vez. Esta recogida de datos se realiza cada cuatro años a nivel mundial.

Las cifras aragonesas las avalan las profesionales farmacéuticas al compartir que las pacientes que demandan la píldora del día después «son muy jóvenes». «Son incluso menores de 18 años», indica Irene Escudero, presidenta de la delegación aragonesa de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. Y subraya: «De hecho, llama la atención cuando la solicita una mujer mayor de 30 años, porque no es lo común».

«Es más común en menores de 30 años, en un perfil de entre los 18 y los 25», concreta Pilar Labat, vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, en relación a la píldora del día después, un método anticonceptivo de emergencia que no requiere de prescripción médica y que se usa tras una relación sexual de riesgo para evitar un embarazo.

De este perfil joven, Escudero remarca otro comportamiento. Por norma general, y bajo su experiencia, en lugar de acudir a por la pastilla las dos personas implicadas, acude solo el chico. Y luchan para que no sea así.

«No queremos tampoco que, aunque la chica es la que ingiere el medicamento, venga solo ella. Si la relación es de dos, la responsabilidad es también de dos», sostiene. Escudero explica que «cuando él va a la farmacia es porque a ella le da vergüenza, está preocupada o agobiada...». Y es justo por esto por lo que recomienda que ellas acudan también a la farmacia. «Los profesionales que estamos ahí le vamos a poder resolver esas dudas», indica.

Escudero apunta que es más seguro que ella reciba de forma directa ciertas explicaciones por parte de los profesionales, como pueden ser que la píldora del día después «es totalmente independiente a otro método anticonceptivo, por lo que tendría que mantener el que usa aunque se haya tomado esta pastilla o que, si por lo que sea vomita la píldora del día después en la primera hora, debería tomar otra porque estaría expulsando el tratamiento».

Por esto, en su farmacia, Labat solo dispensa la píldora del día después a las mujeres. Forma parte de lo que define como un «protocolo de dispensación» que aplica con este medicamento de emergencia y que consiste en una breve entrevista. «Hay que saber cosas como si ella toma algún otro tratamiento o en qué momento se ha producido la relación de riesgo, porque la efectividad de la píldora no es la misma», indica. Aunque la eficacia es de hasta 72 horas, disminuye conforme pasa el tiempo.

Dentro de este «protocolo», Labat incorpora una parte de concienciación. «Siempre me gusta, tras la dispensación dar un papel de métodos anticonceptivos, para prevenir no solo del embarazo sino también de las ETS (enfermedades de transmisión sexual), que están creciendo», señala.

También Escudero hace algunas preguntas al paciente que demanda la píldora para conocer el contexto y dar las indicaciones oportunas. Eso sí, siempre creando un ambiente en el que «estén cómodas», subraya.

Ambas profesionales recuerdan que la píldora del día después no es un método anticonceptivo regular, sino «de emergencia». «Se usa solo en el momento en el que algo falla», subraya Labat, y remarca que «hay que utilizar métodos anticonceptivos que sean seguros». «Este tiene efecto hormonal y tiene su complejidad, no por el medicamento en sí sino por lo que le rodea», sostiene.