El PP Aragón sigue denunciando el "caos ferroviario": "Han destrozado la alta velocidad"

Después de un fin de semana de choque de trenes entre el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, a cuenta del estado de la red ferroviaria en España, el PP aragonés ha insistido en el mensaje del "caos ferroviario", este lunes en boca de su secretaria general, Ana Alós.

Alós ha exigido hoy al Gobierno de España y en concreto a Óscar Puente, que ponga fin al "caos ferroviario que se ha instalado en nuestro país" y que está afectando de manera muy grave a los aragoneses. "El Gobierno de Sánchez ha destrozado lo que era un orgullo de país, nuestro tren de alta velocidad. Su mala gestión, su falta de inversión, su incapacidad, ha convertido lo que era un medio de comunicación puntero y de referencia, en un tren poco fiable, que los ciudadanos, también los aragoneses, abandonan, porque no genera confianza", ha afirmado la número dos del PP de Aragón.

Alós ha señalado que el ministro Puente ya fue reprobado en el Congreso por su mala gestión, y que en lugar de poner soluciones sigue sacando pecho por un servicio que ha destrozado por su incapacidad. "No podemos consentir que los aragoneses tengan que cambiar el tren por su vehículo particular porque el Gobierno de España es incapaz de solucionar los problemas", ha llegado a decir. "Esos retrasos constantes hacen que se llegue tarde a citas médicas, que se pierdan enlaces con otros viajes, y además, suprimiendo la indemnización por retrasos, que fue la primera medida que tomó el ministro", ha lamentado.

Alós ha considerado que "este caos ferroviario está teniendo gran incidencia en Aragón". Y como ejemplos ha recordado retrasos de dos horas el pasado 5 de nayo en un tren Madrid /Sevilla con destino Huesca por un robo p sabotaje de cable; el 17 de mayo fue un fallo de señalización en el Huesca-Madrid lo que originó un retraso de 90 minutos; el 18 de mayo el retraso fue de 95 minutos por fallos de señalización; el 29 mayo el Madrid-Huesca tuvo un retraso de 2 horas por incidencias en la red; el 1 de julio el Madrid-Huesca que salía de Atocha retrasó su salida dos horas y media y el 5 de agosto la avería de una locomotora en el Huesca Sevilla motivó un retraso de hora y media y transbordo.

"No son anécdotas, es el destrozo de un medio de transporte puntero. Basta ya. Lo que está pasando en este país es claro, con Pedro Sánchez y el PSOE centrados en dos cosas: tapar la corrupción e intentar que Puigdemont no les deje tirados y tengan que abandonar sus sillones en La Moncloa", ha expresado Alós. "Porque mientras nuestra alta velocidad se desmorona la prioridad de Pedro Sánchez y Pilar Alegría es que el catalán se reconozca en Bruselas o ver cómo sale vivo el presidente de la comparecencia en la comisión de investigación del Senado para dar cuenta de la corrupción de su partido y su entorno", ha manifestado la política oscense.

Asimismo, Alós ha reprochado el carpetazo a la puesta en marcha de un cercanías entre Huesca y Zaragoza, "sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de explicación y con el aplauso unánime de todo el PSOE de Aragón, con la señora Alegría a la cabeza".