El sinhogarismo se expande por Zaragoza: hasta 50 personas duermen desde "hace meses" bajo el puente de la Almozara

Reina el silencio. Reina la calma. A orillas del río Ebro, en la parte más cercana a la plaza Europa, los enseres personales ocupan parte del suelo. En hilera, en torno a cinco chabolas de cartón se enfrentan a otras tantas a las que se suma una última que da a esta zona del asentamiento forma de U. Unos pasos más abajo, la imagen se repite: varias mantas, una tienda de campaña, un sofá. Hace ya varias semanas que entre 40 y 50 personas duermen bajo el puente de la Almozara de Zaragoza, protegiéndose de las cada vez más frías temperaturas de la mejor y única manera que pueden: con techos y paredes de cartón.

De lejos se escucha una tos. Tapado con un fino saco y algunas mantas, un hombre joven saca un hilo de voz. Nacido en Marruecos, tiene en torno a cuarenta años y hace ya casi treinta que vive en España. Desde hace cerca de uno, está por la zona de la Almozara. "Lo que necesitaría es una habitación", remarca. Y pide, por favor, que no salga publicado su nombre, que prefiere mantener el anonimato. "Tengo muchos amigos por aquí y no quiero problemas", aclara.

Él, como otros de los compañeros que duermen en bajo el puente, acude a comer a la Fundación San Blas que, como se ubica en paseo Echegaray, la tiene cerca de dónde pasa la noche. Varias veces a la semana acude también por ahí Cruz Roja, que le presta asistencia a él y a otras de las personas sin hogar del asentamiento. Cuántas son no lo sabe, pero sí asegura que "muchas".

Enseres de las personas sin hogar que duermen bajo el puente de la Almozara, este lunes. / Laura Trives

Y todo ello lo cuenta desde un colchón mientras otro compañero le mira. Intercambian algunas palabras, pero la visita es breve. Hace pocos días que él está por la zona y prefiere no hablar. Quien sí lo hace, también desde el anonimato, es otro hombre marroquí joven que, en la chabola de enfrente, se come un plátano. Se refugia entre mantas y algún cartón. "Aquí dormimos tres personas", dice señalando el interior de su chabola y un escaso trozo de colchón. Es dónde duerme desde hace "unos meses", dice. No habla mucho español y mira muy fijamente. "Aquí estamos así...", desliza.

El bajo del puente de la Almozara es uno de los nuevos focos de sinhogarismo que han detectado desde la Coordinadora de Entidades de Personas Sin Hogar de Zaragoza, aunque no el único. Desde el consistorio indican que no han registrado nuevos asentamientos respecto al año pasado, aunque es complejo detectar todos los puntos de forma oficial.

Uno de los grandes asentamientos de Zaragoza está en el parque Bruil, donde desde hace meses duermen decenas de personas sin hogar, muchas de ellas muy jóvenes. Como denunció EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, a este se sumó de forma reciente otro punto, la estación de autobuses de Delicias, donde dormían más de 60 personas. En la madrugada de este sábado, las desalojaron sin previo aviso.

Desde la coordinadora piensan que algunos de los desalojados se han podido desplazar al parque Bruil, aunque no hay constancia de que lo hayan hecho. Además de los mencionados, en Zaragoza se registran otros puntos como el centro de Etopia; en el Portillo, cerca de la estación de cercanías; bajo el puente de la Almozara o en el río Huerva, con grupos de entre ocho y diez personas, hombres mayoritariamente.