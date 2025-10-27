Estos son los inquilinos confirmados hasta ahora en el DAT Alierta de Zaragoza

El futuro parque tecnológico de Zaragoza, el DAT Alierta, cuenta desde este lunes con un nuevo inquilino confirmado. Se trata de la tecnológica Integra, que desembarcará en 2029 con una inversión de 25 millones y un edificio al que se trasladarán en torno a 500 trabajadores. Con este anuncio, realizado por el presidente Jorge Azcón junto al consejero delegado de la empresa, Felix Gil, ya son cuatro las instituciones o sociedades que desembarcarán junto al campus universitario del Actur.

Aunque, realmente, la primera de ellas ya está presente en el entorno. Fue el pasado 25 de febrero cuando, nueve meses después de que Azcón anunciase en el primer The Wave la creación del distrito tecnológico (renombrado como DAT Alierta a principios de año), se licitó la redacción del proyecto de ampliación del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). En los siguientes tres meses, llegaron otros dos anuncios más.

El primero, en la segunda edición de The Wave, cuando se anunció el traslado del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe), por 20 millones, al DAT Alierta. Un proyecto que estrenará su nueva sede, diseñada por Idom (igual que la de Integra y que el plan director del parque tecnológico), también entre finales de 2028 y principios de 2029, mismas fechas en las que llegará el último inquilino anunciado este lunes.

Y, el pasado 3 de junio, se anunció al primer gigante empresarial que había decidido implementarse ahí, Siemens. La intención de la multinacional alemana es trasladar su sede aragonesa, con 30 empleados, al distrito tecnológico zaragozano, con la idea además de poder ampliar su plantilla. Siemens será, además, el primer inquilino del edificio de oficinas que proyectará la DGA, cuyo presupuesto base es de 16,5 millones sobre una pastilla de 8.000 metros cuadrados.

Recreación virtual de la vista exterior del futuro edificio corporativo de Integra en el DAT Alierta de Zaragoza. / Integra

Integra será, por tanto, el segundo inquilino del sector privado en trasladarse al DAT Alierta, aunque contará con la inversión más potente de las hasta ahora anunciadas y un distintivo, una sede propia, respecto a otras empresas como la citada multinacional alemana, que irán a un edificio común. Cabe recordar que el Circe también tendrá su propio inmueble y que el ITA, simplemente, se ampliará.

Aunque, por el momento, desde la DGA siguen a la espera de captar una inversión que todavía no estuviese presente en la comunidad, ya que hasta ahora los cuatro inquilinos confirmados, dos públicos y dos privados, ejecutarán un traslado de sede. La idea es cazar un reclamo, como en su día fue Inditex en Plaza, que sirva como efecto arrastre para que otras grandes empresas se fijen y se instalen en el DAT Alierta de Zaragoza.