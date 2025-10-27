Una aragonesa se cuela 'por huevos' en el Guinness World Records 2026 junto a Ibai, Rafa Nadal y Jesús Vázquez
María José Fuster posee la colección más grande de hueveras del mundo, con 15.485 piezas diferentes registradas el 22 de julio de 2023
El talento, la creatividad y el espíritu de superación de los españoles vuelven a dejar huella en el libro Guinness World Records 2026. Un total de 12 nuevos récords protagonizados por personas, marcas y talentos nacionales se incorporan a la nueva edición de esta icónica publicación, que en total reúne 38 marcas con 'sello nacional', reafirmando a España como un país de logros extraordinarios en ámbitos tan diversos como el deporte, la tecnología, la cultura, la televisión o el entretenimiento digital.
Un año más, el libro Guinness World Records llega a nuestras librerías totalmente revisado y actualizado. La edición 2026 del libro más esperado de la temporada vuelve a reunir los récords más alucinantes que se han batido durante el último año tanto en nuestro país como en el resto del mundo. En concreto, la nueva edición incluye 2.897 logros increíbles de todo el mundo, con muchísimas marcas nuevas y actualizadas para este año.
Descubre los nuevos récords más espectaculares sobre el espacio, el ser humano, ciencia y tecnología, deportes, cultura y entretenimiento, construcciones increíbles, habilidades inusuales... ¡y otras muchas hazañas!
Desde el 26 de agosto, el Guinness World Records 2026 está disponible en Reino Unido, dando a conocer las hazañas más insólitas que han conseguido hacer historia el último año. En España, lo podemos encontrar a la venta desde el 8 de octubre.
Estos son los 12 nuevos récord
- Ibai Llanos rompe Internet: la retransmisión más vista de la historia de Twitch. El streamer Ibai Llanos vuelve a hacer historia con “La Velada del Año 4”, celebrada el 13 de julio de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Con 3.846.256 espectadores simultáneos, el evento se convierte en la transmisión con más espectadores en Twitch, batiendo el récord mundial por tercer año consecutivo.
- Jordi Sala, el prodigio del BMX con solo 12 años. El joven ciclista Jordi Sala consiguió el récord de más saltos sobre vehículos haciendo el caballito en bicicleta en un minuto, al superar 27 coches el 18 de diciembre de 2024 durante el programa televisivo La noche de los récords (GWR). Su hazaña, realizada en directo, asombró tanto al público como al jurado.
- Alejandro Soler Tarí: flexiones sobre libros Guinness. El incansable deportista y coleccionista de títulos Alejandro Soler Tarí estableció el récord de más flexiones sobre libros Guinness en un minuto, al completar 52 repeticiones en equilibrio sobre cuatro libros el 26 de mayo de 2024. Una marca que combina fuerza, equilibrio y simbolismo.
- Luis Mengual acelera hacia la historia. El ingeniero valenciano Luis Mengual logró la aceleración más rápida de 0 a 60 mph (97 km/h) en un kart eléctrico (prototipo) con un tiempo de 1,866 segundos, registrado el 24 de agosto de 2023 en Chiva (Valencia). Con ello, superó su propio récord anterior de 2,218 segundos, conseguido en 2019.
- Álvaro Martín Mendieta, el rey de los cordones. Conocido por su destreza y velocidad, Álvaro Martín Mendieta se consagra con múltiples marcas relacionadas con los cordones de zapatos. Su logro más reciente, del 22 de septiembre de 2024, fue el tiempo más rápido en atar tres pares de cordones en forma de lazo: 9,3 segundos. Además, ostenta los récords de más cordones atados en 30 segundos (17) y en un minuto (34), establecidos en 2023.
- Clinique bate un récord de belleza colectiva. La firma Clinique logró el récord de más personas maquilladas con el mismo tono de base en una hora, al aplicar maquillaje a 229 personas en un evento celebrado el 28 de noviembre de 2024 en el Fitz Club de Madrid. Participaron 24 esteticistas profesionales, bajo la supervisión oficial de la jueza de GWR, Anouk de Timary.
- Eloy Moreno, récord de firma literaria. El escritor Eloy Moreno consiguió el récord de más libros firmados en 12 horas, con un total de 11.088 ejemplares rubricados el 8 de febrero de 2025 entre su editorial y la plaza del Callao, en Madrid. La mayoría de los libros correspondían a sus exitosas novelas Invisible y Redes.
- Rubén Roldán Bustos, referente del parkour paralímpico. El malagueño Rubén Roldán Bustos, oriundo de Rincón de la Victoria, se consolida como pionero del parkour paralímpico, un ejemplo de superación y motivación. A pesar de haber perdido una pierna, su dominio en acrobacias y su impacto mediático le aseguran un lugar histórico en el GWR 2026. «Nadie debe decirte cuáles son tus límites», afirma.
- Jesús Vázquez, récord en la televisión española. El carismático presentador Jesús Vázquez alcanza el récord mundial de más programas de televisión presentados en español, con un total de 46 formatos distintos desde 1990. Su trayectoria incluye éxitos como La quinta marcha y La noche de los récords (Telecinco, 2025), donde se batieron otras marcas impresionantes en directo.
- Rafa Nadal: el eterno rey de la tierra batida. El tenista Rafael Nadal anunció su retirada oficial a finales de 2024, tras una carrera legendaria. Cierra su etapa profesional como el jugador con más títulos individuales de Roland Garros (14), un récord histórico que lo consagra como “el Rey de la Tierra Batida”.
- María José Fuster: pasión por las hueveras. Desde Campo (Huesca), María José Fuster posee la colección más grande de hueveras del mundo, con 15.485 piezas diferentes registradas el 22 de julio de 2023. Su colección, iniciada hace más de medio siglo, incluye modelos de porcelana, madera, plata e incluso diseños impresos en 3D.
- Aitana Bonmatí: doble Balón de Oro y récord histórico. La futbolista Aitana Bonmatí logró su segundo Balón de Oro consecutivo en 2024, tras el primero obtenido en 2023. Junto a su compañera del FC Barcelona Alexia Putellas, galardonada en 2021 y 2022, comparten el récord de más premios consecutivos del Balón de Oro femenino para un club: cuatro en total.
