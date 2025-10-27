Una aragonesa se cuela 'por huevos' en el Guinness World Records 2026 junto a Ibai, Rafa Nadal y Jesús Vázquez

El talento, la creatividad y el espíritu de superación de los españoles vuelven a dejar huella en el libro Guinness World Records 2026. Un total de 12 nuevos récords protagonizados por personas, marcas y talentos nacionales se incorporan a la nueva edición de esta icónica publicación, que en total reúne 38 marcas con 'sello nacional', reafirmando a España como un país de logros extraordinarios en ámbitos tan diversos como el deporte, la tecnología, la cultura, la televisión o el entretenimiento digital.

Un año más, el libro Guinness World Records llega a nuestras librerías totalmente revisado y actualizado. La edición 2026 del libro más esperado de la temporada vuelve a reunir los récords más alucinantes que se han batido durante el último año tanto en nuestro país como en el resto del mundo. En concreto, la nueva edición incluye 2.897 logros increíbles de todo el mundo, con muchísimas marcas nuevas y actualizadas para este año.

Descubre los nuevos récords más espectaculares sobre el espacio, el ser humano, ciencia y tecnología, deportes, cultura y entretenimiento, construcciones increíbles, habilidades inusuales... ¡y otras muchas hazañas!

Desde el 26 de agosto, el Guinness World Records 2026 está disponible en Reino Unido, dando a conocer las hazañas más insólitas que han conseguido hacer historia el último año. En España, lo podemos encontrar a la venta desde el 8 de octubre.

Estos son los 12 nuevos récord