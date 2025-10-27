Vaquero (DGA) llama a la unidad con la energía en busca de "la transformación del futuro en Aragón"

El Gobierno de Aragón insiste en la necesidad de que a la comunidad llegue una mayor inversión en las infraestructuras energéticas en la comunidad. La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha participado este lunes en la Comisión de Economía del Parlamento autonómico, a petición del PSOE, y ha reclamado esas inversiones como "palanca esencial de transformación del futuro en Aragón". La vicepresidenta ha cargado contra los socialistas, que han reivindicado el trabajo hecho por los Gobiernos liderados por el expresidente Javier Lambán.

La vicepresidenta autonómica ha vuelto a afirmar que "en Aragón no sobra agua y tampoco energía". "Todos deberíamos reflexionar sobre la oportunidad de defender la energía", ha precisado Vaquero, que ha destacado el trabajo hecho por el Gobierno autonómico en esta cuestión. El objetivo de la DGA en política energética es que "las empresas sean más competitivas" y "puedan reducir costes" porque la energía generada por las renovables en el territorio destinen su producción a factorías instaladas en Aragón.

Vaquero ha criticado que antes de la llegada de Jorge Azcón a la presidencia autonómica "no había plan energético" para la comunidad y ha señalado al Gobierno de España como escollo para el desarrollo industrial del territorio, amparado por el aterrizaje de grandes inversiones. "Ha llegado el momento del impulso del Gobierno a la energía, que sirva para impulsar a nuestras empresas y atraer nuevas inversiones, porque se necesitan infraestructuras que no limiten el potencial", ha resumido la vicepresidenta autonómica.