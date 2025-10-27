Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaquero (DGA) llama a la unidad con la energía en busca de "la transformación del futuro en Aragón"

La vicepresidenta autonómica, interpelada por el PSOE, vuelve a criticar el reparto energético del Gobierno de España y demanda a los socialistas aragoneses que confronten con el Miteco en beneficio de la comunidad

La vicepresidenta de Aragón y consejera de Economía, Mar Vaquero, este lunes en las Cortes.

La vicepresidenta de Aragón y consejera de Economía, Mar Vaquero, este lunes en las Cortes. / CORTES DE ARAGÓN

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El Gobierno de Aragón insiste en la necesidad de que a la comunidad llegue una mayor inversión en las infraestructuras energéticas en la comunidad. La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha participado este lunes en la Comisión de Economía del Parlamento autonómico, a petición del PSOE, y ha reclamado esas inversiones como "palanca esencial de transformación del futuro en Aragón". La vicepresidenta ha cargado contra los socialistas, que han reivindicado el trabajo hecho por los Gobiernos liderados por el expresidente Javier Lambán.

La vicepresidenta autonómica ha vuelto a afirmar que "en Aragón no sobra agua y tampoco energía". "Todos deberíamos reflexionar sobre la oportunidad de defender la energía", ha precisado Vaquero, que ha destacado el trabajo hecho por el Gobierno autonómico en esta cuestión. El objetivo de la DGA en política energética es que "las empresas sean más competitivas" y "puedan reducir costes" porque la energía generada por las renovables en el territorio destinen su producción a factorías instaladas en Aragón.

Vaquero ha criticado que antes de la llegada de Jorge Azcón a la presidencia autonómica "no había plan energético" para la comunidad y ha señalado al Gobierno de España como escollo para el desarrollo industrial del territorio, amparado por el aterrizaje de grandes inversiones. "Ha llegado el momento del impulso del Gobierno a la energía, que sirva para impulsar a nuestras empresas y atraer nuevas inversiones, porque se necesitan infraestructuras que no limiten el potencial", ha resumido la vicepresidenta autonómica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá
  2. El pequeño pueblo de Teruel donde nacen dos de los ríos más importantes de España
  3. Desalojadas en plena noche más de 60 personas sin hogar que dormían en la estación Delicias de Zaragoza
  4. Zaragoza tendrá un nuevo bus 'a la carta' para llevar a los mayores de la puerta de casa al hospital: así funcionará
  5. La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
  6. Un PSOE en constante crisis en el Ayuntamiento de Zaragoza: el Rabal culmina una historia de división y desencuentros
  7. Protesta a las puertas de Inditex en Zaragoza por el salario: CCOO Aragón denuncia el cobro de hasta 8.000 euros menos
  8. El tren de la discordia entre Jorge Azcón y Óscar Puente: 'Vergüenza nacional es tu partido

Azcón reconoce que las relaciones siguen rotas con la dirección nacional de Vox: "Espero que recapaciten"

Azcón reconoce que las relaciones siguen rotas con la dirección nacional de Vox: "Espero que recapaciten"

La dirección nacional de Vox se muestra abierta a una reunión con Azcón por los presupuestos de Aragón

La dirección nacional de Vox se muestra abierta a una reunión con Azcón por los presupuestos de Aragón

Zaragoza se empieza a 'vestir' de Navidad con la colocación de adornos y luces

Zaragoza se empieza a 'vestir' de Navidad con la colocación de adornos y luces

Aprobadas 305 plazas de maestro en Aragón: estas son las vacantes por especialidades y la fecha del examen

Aprobadas 305 plazas de maestro en Aragón: estas son las vacantes por especialidades y la fecha del examen

Integra levanta su futuro en el DAT Alierta: invertirá 25 millones en un edificio corporativo

Integra levanta su futuro en el DAT Alierta: invertirá 25 millones en un edificio corporativo

Aragón confirma la muerte de más de 250 grullas por gripe aviar en diferentes zonas de la comunidad

Aragón confirma la muerte de más de 250 grullas por gripe aviar en diferentes zonas de la comunidad

La mejor palmera de mantequilla de España es aragonesa y se puede comer en Zaragoza

La mejor palmera de mantequilla de España es aragonesa y se puede comer en Zaragoza

Abanto acogerá la polémica fiesta de Halloween prohibida en las ruinas de Belchite

Abanto acogerá la polémica fiesta de Halloween prohibida en las ruinas de Belchite
Tracking Pixel Contents