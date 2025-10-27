Zaragoza se moviliza este 28 de octubre contra el bullying: "Nuestra reivindicación va más allá de los protocolos"
La organización estudiantil Contracorriente convoca una protesta este martes en el que, a nivel nacional, se celebra una huelga estudiantil contra el acoso
La organización estudiantil Contracorriente convoca una concentración contra el bullying el martes 28 de octubre a las 11.30 horas en la entrada de la Facultad de Educación, desde donde se marchará hasta la plaza San Francisco a las 12.00 horas.
El objetivo de la movilización es visibilizar y denunciar las raíces estructurales del bullying y las distintas violencias que atraviesan las aulas, entendidas no como hechos aislados, sino como reflejo de las desigualdades y opresiones presentes en la sociedad.
La concentración surge como respuesta a la necesidad de romper el silencio y la pasividad frente al acoso escolar, señalando que las principales víctimas suelen ser mujeres, personas racializadas, LGBTIQ+, con diversidad funcional o en situación de vulnerabilidad económica.
La organización subraya que el bullying se alimenta de discursos de odio y lógicas de exclusión promovidas por el sistema actual, y que solo puede combatirse mediante la organización colectiva y la solidaridad entre iguales.
Bajo el lema “Desde las aulas, construimos la fuerza colectiva para cambiarlo todo”, la convocatoria reivindica una escuela verdaderamente democrática, con más personal docente y especializado, menor ratio de alumnado y espacios que prioricen el bienestar social y emocional.
“Nuestra reivindicación va más allá de los protocolos: exigimos una educación que forme para cuestionar las injusticias, dentro y fuera del aula", claman desde la organización. El alumnado llama a docentes y comunidad universitaria a apoyar la convocatoria y difundir el mensaje en favor de una educación crítica, inclusiva y transformadora
