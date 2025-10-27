Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza se moviliza este 28 de octubre contra el bullying: "Nuestra reivindicación va más allá de los protocolos"

La organización estudiantil Contracorriente convoca una protesta este martes en el que, a nivel nacional, se celebra una huelga estudiantil contra el acoso

Un niño de primaria sostenie un cartel contra el bullying, a la salida de su colegio, en Madrid.

Un niño de primaria sostenie un cartel contra el bullying, a la salida de su colegio, en Madrid. / Jose Luis Roca

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La organización estudiantil Contracorriente convoca una concentración contra el bullying el martes 28 de octubre a las 11.30 horas en la entrada de la Facultad de Educación, desde donde se marchará hasta la plaza San Francisco a las 12.00 horas.

El objetivo de la movilización es visibilizar y denunciar las raíces estructurales del bullying y las distintas violencias que atraviesan las aulas, entendidas no como hechos aislados, sino como reflejo de las desigualdades y opresiones presentes en la sociedad.

La concentración surge como respuesta a la necesidad de romper el silencio y la pasividad frente al acoso escolar, señalando que las principales víctimas suelen ser mujeres, personas racializadas, LGBTIQ+, con diversidad funcional o en situación de vulnerabilidad económica.

La organización subraya que el bullying se alimenta de discursos de odio y lógicas de exclusión promovidas por el sistema actual, y que solo puede combatirse mediante la organización colectiva y la solidaridad entre iguales.

Bajo el lema “Desde las aulas, construimos la fuerza colectiva para cambiarlo todo”, la convocatoria reivindica una escuela verdaderamente democrática, con más personal docente y especializado, menor ratio de alumnado y espacios que prioricen el bienestar social y emocional.

“Nuestra reivindicación va más allá de los protocolos: exigimos una educación que forme para cuestionar las injusticias, dentro y fuera del aula", claman desde la organización. El alumnado llama a docentes y comunidad universitaria a apoyar la convocatoria y difundir el mensaje en favor de una educación crítica, inclusiva y transformadora

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá
  2. La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
  3. El pequeño pueblo de Teruel donde nacen dos de los ríos más importantes de España
  4. Desalojadas en plena noche más de 60 personas sin hogar que dormían en la estación Delicias de Zaragoza
  5. Zaragoza tendrá un nuevo bus 'a la carta' para llevar a los mayores de la puerta de casa al hospital: así funcionará
  6. Un PSOE en constante crisis en el Ayuntamiento de Zaragoza: el Rabal culmina una historia de división y desencuentros
  7. Protesta a las puertas de Inditex en Zaragoza por el salario: CCOO Aragón denuncia el cobro de hasta 8.000 euros menos
  8. El tren de la discordia entre Jorge Azcón y Óscar Puente: 'Vergüenza nacional es tu partido

Zaragoza se moviliza este 28 de octubre contra el bullying: "Nuestra reivindicación va más allá de los protocolos"

Zaragoza se moviliza este 28 de octubre contra el bullying: "Nuestra reivindicación va más allá de los protocolos"

Daniel Bernad, el aragonés 'atrapado' en Cuba por un problema de salud, ya está de vuelta en España: "El apoyo ha sido inmenso"

Daniel Bernad, el aragonés 'atrapado' en Cuba por un problema de salud, ya está de vuelta en España: "El apoyo ha sido inmenso"

Estos son los inquilinos confirmados hasta ahora en el DAT Alierta de Zaragoza

Estos son los inquilinos confirmados hasta ahora en el DAT Alierta de Zaragoza

El sinhogarismo se expande por Zaragoza: hasta 50 personas duermen desde "hace meses" bajo el puente de la Almozara

El sinhogarismo se expande por Zaragoza: hasta 50 personas duermen desde "hace meses" bajo el puente de la Almozara

Vandalizados más de diez coches en Épila: ventanillas fracturadas y guanteras revueltas

Vandalizados más de diez coches en Épila: ventanillas fracturadas y guanteras revueltas

El Congreso organiza la exposición 'Un año de la dana' con la presencia de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El Congreso organiza la exposición 'Un año de la dana' con la presencia de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El barrio de Zaragoza donde se plantarán 370 nuevos árboles

El barrio de Zaragoza donde se plantarán 370 nuevos árboles

El Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá su propio 'Dragon Khan': la nueva montaña rusa será el principal reclamo y la inversión inicial llega a los 17 millones

El Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá su propio 'Dragon Khan': la nueva montaña rusa será el principal reclamo y la inversión inicial llega a los 17 millones
Tracking Pixel Contents