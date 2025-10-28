Los aranceles de Trump ya pasan factura a Aragón: las exportaciones caen un 11% en el primer mes de aplicación

El giro proteccionista de Donald Trump ha empezado a dejar huella también en Aragón. Tras 13 meses consecutivos al alza, las exportaciones de la comunidad hacia Estados Unidos se han reducido. El cambio de tendencia se produce justo en agosto, el mes en que los nuevos aranceles del 15% que esta potencia aplica a los productos y servicios procedentes de la Unión Europea comenzaron a aplicarse de forma efectiva.

La medida llevaba en vigor desde el pasado mes de abril, cuando el presidente norteamericano proclamó el llamado Día de la Liberación, una escenificación política de su promesa de “proteger lo americano”. Aquel día anunció un muro de tasas comerciales destinadas a encarecer los productos extranjeros y favorecer el consumo interno.

Los efectos de esta decisión han empezado a notarse en Aragón. En agosto, primer mes de aplicación de los aranceles, las ventas regionales a Estados Unidos bajaron un 11,5% respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 15,4 millones a 13,7 millones de euros. La cifra no es alarmante, pero sí significativa: es el volumen mensual más bajo de los últimos tres años y medio.

Una racha que se rompe

El comercio con el mercado norteamericano registraba un crecimiento sostenido desde mediados de 2024, una tendencia que se mantenía en la primera mitad de este año. De hecho, en el acumulado de los ocho primeros meses de 2025, las exportaciones aragonesas suman 171,6 millones de euros, un 14% más que en el mismo periodo de 2024. Solo agosto rompe esa dinámica positiva.

El peso de Estados Unidos en el conjunto del comercio exterior aragonés sigue siendo modesto —apenas el 2% del total—, pero su valor estratégico es incuestionable. Más de 700 empresas aragonesas venden allí sus productos y servicios, y para una de cada tres supone un mercado clave dentro de su negocio internacional.

El vino, primer damnificado

El sector agroalimentario, y en particular el vino, está siendo uno de los más afectados. Según Aragón Exterior (Arex), las exportaciones de vino aragonés a Estados Unidos han caído en torno a un 14% en lo que va de año. “Es un dato preocupante”, reconoció este lunes Javier Camo, director general de la entidad en declaraciones al programa Buenos Días Aragón, de Aragón Radio.

Camo subrayó que “todavía es pronto para medir el impacto real”, ya que solo se dispone de datos hasta agosto. Aun así, advierte de que “las nuevas trabas al comercio internacional no son en absoluto beneficiosas” y podrían tener efectos duraderos si se mantienen en el tiempo.