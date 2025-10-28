Unos cazadores se topan con un oso en el Pirineo: "Es muy peligroso"

Cada vez hay más osos en el Pirineo. Los últimos datos publicados el pasado mes de abril indicaban que se habían identificado hasta 96 ejemplares en 2024, un número que podría haber crecido en el último año. Los expertos indican que conocer el censo de osos en Aragón, Navarra, Cataluña y el País Vasco junto con Francias es muy complicado porque los animales se mueven libremente por el territorio independientemente de la frontera.

La realidad es que toparte con un oso hace 20 años era prácticamente imposible porque el número era bajísimo. Una tendencia que ha cambiado en los últimos tiempos tras la recuperación exitosa de la especie. Aunque este animal quiere alejarse lo máximo posible de la actividad humana, actualmente hay una probabilidad mayor de observar alguno por las montañas del Pirineo.

Los últimos en toparse con un oso en el Pirineo ha sido un grupo de cazadores que realizaban una batida durante el último fin de semana por Ansó. Como marca el protocolo, la actividad cinegética quedó suspendida por completo y uno de los participantes de la batida consiguió ahuyentar al animal a gritos.

Este hecho fue captado por uno de los presentes en un vídeo compartido en redes sociales que no ha tardado en hacerse viral. Y es que el animal se abalanzaba a toda velocidad hacia uno de los cazadores cuando al escuchar los gritos decidió cambiar de dirección. Los hechos ocurrieron en el término entre Belagua y Linza/Ansó, en la zona de Txamantxoia en Belagua, en la parte frontera entre Aragón y Navarra.

Qué hacer si te encuentras un oso

Un influencer afincado en Huesca, especializado en contenido de viajes, ha recordado que "no se puede ir a buscar osos" porque es muy peligroso. Además, como la población de este animal ha crecido y siempre existe la posibilidad, aunque sea pequeña, de toparte con uno en tu ruta por las montañas del Pirineo, César Valdi ha recordado lo que debes hacer si te encuentras con un oso: