El compromiso con la inclusión centra los Premios Solidarios ONCE Aragón 2025: estos son los premiados

Amazon Spain Fulfillment SLU, Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa, Asociación Española Contra el Cáncer de Zaragoza, Goyo Centro y Comic de Mujeres con Discapacidad Premios Solidarios Grupo Social ONCE Aragón Edición 2025.

Los premios se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que, en opinión del jurado, más se hayan comprometido desde sus diferentes ámbitos de actuación a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector. Y, en concreto, por la promoción en su entorno y en su ámbito de influencia, de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

Premio a la Institución, Organización, Entidad, ONG ha ido a parar a la Asociación Española Contra el Cáncer de Zaragoza , por su trabajo liderando el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto causado por el cáncer y mejorar la vida de las personas.

El premio al programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita y Prensa Digital) ha sido para Cómic de mujeres con discapacidad, por su innovadora labor de visibilización de las mujeres con discapacidad a través del cómic, promoviendo la empatía, la igualdad y la ruptura de estereotipos desde una perspectiva creativa, inclusiva y transformadora

En cuanto al Premio a la Persona Física de la Comunidad Autónoma, se lo ha llevado Goyo Centro, por su firme compromiso con la inclusión social y laboral, liderando una trayectoria ejemplar en el Tercer Sector, basada en la atención personalizada, la innovación metodológica y la defensa de la igualdad de oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad.

Amazon Spain Fulfillment SLU ha sido reconocida con el Premio a la Empresa por reforzar su compromiso con la inclusión laboral a través de su colaboración con Entidades de Aragón

Premio al estamento de la Administración Pública: Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa , por su destacada labor en la promoción de la accesibilidad comunicativa, ofreciendo recursos gratuitos y universales que mejoran la calidad de vida de personas con dificultades en la comunicación. Su impacto social y educativo lo convierte en un referente de innovación solidaria.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Aragón 2025 ha estado presidido por José Luis Catalán Sanz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, y formado por Raquel Pérez Valcárcel, delegada de la ONCE en Aragón, Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE, Ruth Quintana Sañudo, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, Ricardo Barceló Lostes, director del Periódico de Aragón, Jesús Carlos Laiglesia Cantiviela, presidente de CERMI Aragón, Elena Pérez Beriain, periodista de ‘Heraldo de Aragón’, Ana Sancho Egido, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector Aragón, y Victoria Martínez Alquezar, asesora Consejera de Bienestar Social y Familia.

La Gala de entrega de los Premios tendrá lugar el día 1 de diciembre en el Teatro Principal de Zaragoza.