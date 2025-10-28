¿Cuánto dinero han perdido los profesores aragoneses durante los últimos 15 años?

Los profesores aragoneses han perdido más del 20% de su poder adquisitivo en los últimos 15 años. Las cifras expuestas por STEA, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón, reflejan que, desde 2010, un profesor de enseñanza pública con tres lustros de antigüedad ha dejado de percibir más de 58.000 euros, y sigue además sin recuperar las pagas extras íntegras.

Dada la situación, el sindicato pide a Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, que “se rasque el bolsillo” como han hecho en otras comunidades autónomas. Esta petición llega ante la falta de ayuda que STEA viene observando por parte del gobierno central y la ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría.

“Todo es cuestión de voluntad política, como demuestra la subida salarial de 300 euros lineales entre 2024 y 2025 para empleados del Ministerio de Defensa impulsado por Margarita Robles. Mientras tanto, Alegría sigue empeñada en sacar un Estatuto Docente sin atender algo tan básico como la recuperación del poder adquisitivo por parte del profesorado. La educación se merece un incremento en su participación en el Producto Interior Bruto”, señala Tomás Sancho, portavoz de STEA, acompañado por María José Giménez y Maite Munárriz.

“Mientras el IPC ha subido en la comunidad autónoma un 34,7%, los sueldos solo han aumentado un 14,5 %”, explica. El sindicato reclama subsanar esta gran merma del colectivo mediante un acuerdo salarial que corrija las deficiencias y ligue el sueldo a las variaciones del IPC. El objetivo es frenar la gran deserción a otras comunidades o al sector privado que se refleja ya en una grave falta de docentes en algunas especialidades.

“Se trata solamente de una foto fija de la situación actual. Hasta que no se traduzcan los datos porcentuales acumulados desde 2010 a términos absolutos no nos daremos cuenta de que el impacto es devastador”, apuntan desde STEA. La pérdida se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional (21%), debido a que el aumento del IPC ha sido también menor en Aragón (34,7% frente al 36,4%).

Incrementos salariales sí que se han producido en estos lustros. El Gobierno de España ha anunciado una subida adicional del 0,5 % para los docentes, que se sumaba al 2% ya aprobado para 2024: “Es completamente insuficiente, ya que no compensa el deterioro económico sufrido durante los últimos años”, apunta Sancho.

¿Dónde está el origen del problema? Las subidas salariales no han estado vinculadas al IPC: “Esto ha generado un desfase creciente entre los ingresos del profesorado y el aumento del coste de la vida. El verdadero punto de inflexión se produjo en 2010 tras la crisis financiera de 2008”, añade.

Línea roja sindical

STEA viene rechazando los últimos acuerdos sobre las retribuciones de los profesores, un colectivo que en Aragón suma 18.000 docentes: “Y la mitad son interinos”, recuerda. “Se han traspasado la línea roja sindical de no negociar nunca por debajo de la subida del IPC”, apostilla. En su opinión, ni el acuerdo alcanzado el 9 de marzo de 2018 ni el plasmado en 2022 entre el gobierno central y varias centrales sindicales han garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo frente a otros sectores.

En este sentido, según datos de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Trabajo, los salarios medios en otras profesiones han aumentado un 30,4%, y los incluidos en convenios colectivos un 30, 7%, además del salario mínimo interprofesional (que ha crecido un 79,7%). “El profesorado sigue a la cola en términos retributivos. Es un agravio incomprensible”, destaca.

Precariedad laboral

La precariedad de la enseñanza pública en Aragón es muy elevada: “Se están alcanzando mínimos históricos. A comienzos de año, casi la mitad de los docentes tenía un contrato temporal. De ellos, solo dos tercios logró un contrato de jornada completa”.

Además, por número de horas trabajadas, los datos no ayudan: “Son sangrantes. El 55% de los interinos no superan la mitad de la jornada. Esta situación y las condiciones de algunas vacantes han provocado que no se cubran las plazas ofertadas, especialmente en secundaria”, termina Tomás Sancho.

STEA tiene previsto celebrar asambleas para concienciar de la situación al profesorado y estudia posibles movilizaciones. En este sentido, el sindicato adelanta su disposición a la unidad de acción con otras fuerzas sindicales que planteen subidas salariales por encima del IPC con el fin de recuperar cuanto antes las cantidades no percibidas durante este tiempo.