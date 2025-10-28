El nuevo sendero del Pirineo con un mirador del 'bosque de los colores' que te enamorará este otoño
El sendero cuenta con unos dos kilómetros de longitud y es apto para realizar con niños
El Gobierno de Aragón, a través de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, y el Ayuntamiento de Fanlo han impulsado la recuperación de un antiguo sendero forestal y la construcción de un mirador que permite contemplar desde lo alto uno de los paisajes otoñales más espectaculares del Pirineo aragonés.
El sendero y mirador del Bosque de Colores, de unos dos kilómetros de longitud y apto para realizar con niños, conecta Fanlo y Sarvisé y se abre paso entre hayas, robles quejigos, abedules, álamos temblones, arces o serbales, ofreciendo un recorrido interpretativo por la biodiversidad del entorno. La ruta parte de Fanlo, desde la curva situada antes de acceder al núcleo. Tras recorrer unos 2 km por el interior del bosque y un desnivel de 100 m, se alcanza el punto final del itinerario.
La actuación, con un coste aproximado de 85.000 euros, ha sido financiada conjuntamente por el Ayuntamiento de Fanlo, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón y la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala con cargo a fondos europeos MRR del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y al proyecto de cooperación transfronteriza Poctefa Dusal+, desarrollado entre Sobrarbe y los valles franceses de Aure-Louron.
Así es el recorrido
El nuevo recorrido, que sigue el antiguo camino entre Fanlo y Sarvisé, culmina en una torre-mirador metálica integrada en el paisaje y suspendida sobre las copas de los árboles, desde la que se puede apreciar el cromatismo otoñal del bosque mixto de La Pardina del Señor, considerado uno de los más bellos del Pirineo. A lo largo del sendero se han instalado balizas y paneles informativos que explican la transformación del bosque antes del invierno, la fauna que habita bajo sus espesuras y los usos tradicionales que el ser humano ha dado a estos recursos naturales.
El Bosque de la Pardina del Señor —también conocido como de Ballarín— es uno de los enclaves más admirados del Pirineo por su espectacular gama de colores entre octubre y noviembre, cuando los arces, abedules, cerezos silvestres, álamos temblones o hayas tiñen el paisaje de tonos rojos, naranjas, amarillos y dorados, en un contraste que convierte este entorno en un verdadero cuadro natural del otoño aragonés.
