Feijóo desvincula Aragón de Extremadura porque Azcón "sigue negociando los presupuestos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este martes a desvincular Aragón de Extremadura, cuya presidenta convocó el lunes elecciones al no poder aprobar los presupuestos, ya que el presidente aragonés, Jorge Azcón, todavía está "negociando" las cuentas para Aragón. Lo ha hecho apenas unos días después de respaldar al presidente aragonés en el Día del Afiliado del PP en Aragón, celebrado el pasado sábado en Zaragoza. Y apenas unas horas después de que Azcón recalcara que tiene el "respeto" del presidente de su partido para tomar "sus propias decisiones".

"Aragón en este momento está elaborando su presupuesto. Tendrá que presentar el presupuesto y ver qué ocurre", ha apuntado el líder del PP a la prensa, tras un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, y en línea de lo que ha trasladado el presidente aragonés, Jorge Azcón, que sigue defendiendo que su "único objetivo" es aprobar las cuentas, a pesar de que las relaciones con Vox están rotas, de quien depende la mayoría parlamentaria del PP.

Feijóo ha respondido así a la pregunta de si la decisión de la presidenta extremeña, María Guardiola, de convocar elecciones el próximo 21 de diciembre, marca el camino a otras comunidades del PP, que también están teniendo problemas para sacar adelante sus presupuestos.

El líder del PP ha dicho que lo que Azcón está haciendo es "elaborar el presupuesto" y, con ello, "siendo coherente" con las políticas del PP. Como ya hizo el lunes tras conocerse la decisión de Guardiola, Feijóo ha destacado la coherencia de la política extremeña, ya que la "única coherencia política" es la de "hacer lo que se dice".

La presidenta de Extremadura "ha hecho lo que ha dicho", ha agregado, darle la palabra a los extremeños después de que los presupuestos hayan sido bloqueados nuevamente por "la pinza anti cambio entre Sánchez y Vox".

"Yo mismo he dicho que cuando por segunda vez un Gobierno no puede aprobar el presupuesto, ha de consultar y ha de convocar elecciones. Es lo que ha hecho Extremadura", ha añadido el líder del PP, que marcó el camino a seguir por los presidentes autonómicos del partido, un camino que Azcón no ha dejado claro si seguirá, puesto que nunca responde a cuál será su decisión si no logra aprobar las cuentas para 2026.

Esta misma mañana, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha declarado que convocar elecciones en Aragón es su "última opción", y ha añadido que espera que Vox "recapacite" y apoye unos presupuestos "históricos" para su autonomía. Sin embargo, las cuentas en Extremadura también eran "históricas" y los de Abascal no han querido aprobarlas.