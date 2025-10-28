"La fuerte contaminación" del entorno de las pinturas de Sijena: colillas de cigarros, escombros y salpicaduras

Colillas de cigarros, rastros de humedad, escorrentías de agua, escombros, polvo... Muchos elementos que no tenían que estar en el entorno de las pinturas murales de Sijena y que los técnicos del Gobierno de Aragón encontraron en sus exploraciones in situ en la sala 16 del MNAC que acoge las piezas aragonesas. Unas obras que tienen que volver a la comunidad, tal y como dicta la sentencia, pero que siguen en el museo catalán. La DGA, amparada en varios informes técnicos que ha presentado este martes, ha denunciado la dejadez de la instituación catalana en la conservación de los bienes de Sijena y "la fuerte contaminación" que rodea a las piezas.

Las exploraciones de los técnicos del Gobierno de Aragón, que tuvieron lugar el pasado mes de julio, revelan una cantidad notable de elementos que no deberían encontrarse en el entorno de unas piezas artísticas como los bienes de Sijena. Según el informe de los profesionales, y lo explicado por el director general Pedro Olloqui este martes, la fecha clave de la contaminación es 2011, durante la remodelación de la sala 16 del MNAC para que pudiera acoger las obras. El museo también intervino para mejorar la iluminación de sus espacios.

Según ha detallado el director general de Cultura, en ese contexto "se hicieron reparaciones de otras instalaciones que podrían haber producido las filtraciones" que este martes ha denunciado la DGA. Olloqui ha explicado que durante esas obras se protegieron "bajantes" y que gracias al trabajo de los técnicos se ha comprobado en los huecos internos de las pinturas, en los que se sujetan, los elementos denunciados: "Fruto de aquellas obras y en el entorno interior de las pinturas hay una fuerte contaminación, con abundante suciedad, colillas y residuos metálicos".

Natalia Martínez de Pisón, restauradora y profesional encargada de dirigir la parte técnica de los trabajos del Gobierno de Aragón, ha extendido la explicación de Olloqui y ha detallado que "la cámara, al pasar a determinadas zonas alejadas a las que solo se llega con la pértiga" ha sido el aparato que ha mostrado estos daños. "Hay dejadez, encontramos restos de cascotes y salpicaduras de alguna reforma, perfiles de pladur sin uso, colillas o tornillos", ha citado Martínez de Pisón, que ha asegurado que "esa suciedad" se encuentra en los arcos 3 y 5, donde "hay constancia de humedad directa". "Es previsible que haya pasado a más arcos", ha concretado la restauradora, que confía en que informes futuros muestren el estado completo de todas las piezas.

La responsable técnico del Ejecutivo aragonés ha desgranado la forma de trabajar del MNAC desde la llegada de las piezas al museo catalán. "Se centraron los esfuerzos en los ábsides y las pinturas planas fueron excluidas", ha dicho Martínez de Pisón, que ha considerado que el proceso de rehabilitación, "entonces pionero", se queda corto para las capacidades técnicas de conservación del patrimonio que se conocen en la actualidad: "Como mínimo tenía que estar monitorizado con detectores para que salten las alarmas". "Si esperas a que el agua surja por la cara, el desastre ya está hecho detrás y es tremendo", ha concretado Martínez de Pisón sobre la humedad.

Sin hablar de dejadez o del nivel de esfuerzo hecho por el MNAC en la conservación de las piezas, Martínez de Pisón sí ha destacado que "la presencia de colillas responde a algo que no procede en esos espacios".

"No se han seguido los estándares necesarios"

Entre dejadez, trabajo a medio hacer y "no cumplir los estándares necesarios" se ha movido el Gobierno de Aragón en su comparecencia de este martes. El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha afirmado que la situación de las pinturas es "fruto de una falta de diligencia suficiente". El representante de la DGA "no puede contestar" sobre si "el MNAC ha estado o no en que eso pasase".

"Entiendo que haya pasado, porque afecta a una pieza muy valorada en su colección, pero que es aragonesa", ha aseverado Olloqui, que ha considerado que si las pinturas fueran patrimonio Catalán "habrían sido más queridos". Por ello, el director general ha vuelto a urgir que "el conjunto mural vuelva a casa". Olloqui ha insistido en que "desde un punto de vista objetivo, los estándares necesarios no se han cumplido". Todo ello lleva a "la ruptura del relato fabricado" por Cataluña sobre sus trabajos de conservación: "Hay un estado de contaminación grave y hay falta de mantenimiento".