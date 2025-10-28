El Gobierno de Aragón denuncia la dejadez del MNAC en la conservación de las pinturas de Sijena

El Gobierno de Aragón señala la dejadez del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en la conservación de las pinturas murales de Sijena. El Ejecutivo autonómico ha presentado este martes varios informes, que serán remitidos a la Justicia, en los que señala los daños sufridos por humedades, escombros y todo tipo de contaminación por las pinturas de origen aragonés. La DGA ha vuelto a reclamar el cumplimiento de la sentencia, que obliga a que las piezas vuelvan al monasterio oscense, pero no ha entrado en los plazos de cumplimiento de la sentencia. Sí que ha dado por cerrada toda vía política para resolver el problema.

El director general de Cultura del Gobierno autonómico, Pedro Olloqui, y la conservadora y restauradora y líder de los trabajos técnicos por parte de la DGA, Natalia Martínez de Pisón, han comparecido ante los medios de comunicación para dar cuenta de los tres informes técnicos. Olloqui ha resumido en tres conclusiones lo atestiguado por los textos: "Debe contemplarse el traslado de las piezas a Sijena, porque es totalmente viable, el estado de las pinturas permite ese traslado sin riesgos extraordinarios y el traslado es necesario por razones de conservación".

Un resumen previo a una extensa rueda de prensa en la que Olloqui ha puesto en valor la respuesta de las pinturas a las diferentes contaminaciones y daños sufridos por el paso del tiempo. "El estado de las pinturas es estable y similar a su estado original", ha comentado el director general sobre su reacción química, y ha destacado que los lienzos "no presentan riesgos extraordinarios" para el traslado. La respuesta ante los estudios de microtopografía también es positiva: "Se ha hecho milímietro a milímetro, de manera individualizada en cada pintura y ya se conocen las zonas que tienen algún tipo de debilidad". Tanto el director general como Martínez de Pisón han admitido que las pinturas deberán ser "intervenidas" cuando sean colocadas en Sijena. La restauradora ha destacado que "no valae" con cumplir las condiciones climáticas o lumínicas, sino que es necesario hacer "una intervención" para frenar otros efectos provoados por el paso del tiempo.