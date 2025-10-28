¿Qué es la gripe aviar? ¿Afecta a los humanos? ¿Y a mi gallinero?

La influenza aviar, de los subtipos H5 y H7, es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar elevadas tasas de mortalidad en aves de corral en menos de 24 horas, con un impacto devastador en la producción y comercialización avícola.

En España, se han notificado 14 focos en aves domésticas y más de 50 en aves silvestres en comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Madrid, País Vasco y Cataluña. En Aragón el brote afecta principalmente a las grullas que vienen desde el norte y se han detectado ya más de 500 muertes en el entorno de Gallocanta y otros humedales.

El catedrático emérito de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, alerta de que el tipo de virus que se está detectando estos días es "altamente patógeno y muy letal para las aves", aunque precisa que no se está "ante un brote nuevo", pues la epidemia afecta a aves de todo el mundo desde hace tres años.

El especialista detalla que las principales transmisoras son las aves acuáticas silvestres y migratorias (como las grullas) y que estos ejemplares se infectan durante sus migraciones norte-sur (de Escandinavia a África), utilizando la Península Ibérica como plataforma de paso, y concentrándose en zonas lacustres "para descansar, beber y comer", lo que facilita el contagio entre ellas. Así se aprecia estos días con concentraciones de hasta 10.000 ejemplares.

Esta realidad es la que hace que el virus pueda saltar fácilmente a las aves de granja, debido a la alta concentración de ejemplares en zonas cálidas, afectando especialmente a las aves que se encuentran en semilibertad. Si el virus entra en una granja es necesario matar a todos los ejemplares. En ese momento se produce otro de los momentos de más riesgo de expansión, debido a la manipulación de todos estos animales afectados en un contexto de polvo suspendido. Por el momento no hay noticia de que esto haya sucedido en Aragón. Excepcionalmente, Badiola indica que el H5 puede contagiarse a mamíferos (gatos, mapaches) que tienen contacto con animales enfermos o muertos.

Por este motivo, desde la Universidad de Zaragoza explican que es fundamental extremar la vigilancia y la bioseguridad en las granjas, especialmente en los periodos de paso de las aves silvestres. Además, la orden de confinamiento de las aves también afecta a los animales de uso doméstico, como los que puedan estar en un gallinero o en un corral. En Aragón existen registrados un millar.

En este momento de precaución, Badiola indica que el riesgo de contagio para los humanos es mínimo. Y precisa que incluso, en el caso de que una persona con un contacto muy estrecho con aves afectadas (como pueda ser un veterinario o un ganadero) solo sufriía una gripe ligera.

Además, precisa que el contagio por la vía alimentaria "es muy raro en países con buenas medidas de higiene" ya que estamos ante un virus termolábil que se inactiva "a partir de los 68 grados", esto es, al cocinar la carne hasta que cambia de color.

El Gobierno de Aragón subraya la importancia de reforzar la bioseguridad en las explotaciones, limitando visitas, controlando accesos, utilizando ropa exclusiva y desinfectando entradas y vehículos. Una orden que se ha dado este martes. Las explotaciones camperas o ecológicas podrán seguir comercializando sus productos, siempre que cumplan con estas medidas y mantengan actualizados sus datos en el registro oficial.

Con estas acciones, Aragón refuerza su compromiso con la protección del sector avícola, que según destacan es clave para la economía autonómica, frente a una amenaza sanitaria de graves consecuencias. El departamento de Agricultura reitera su colaboración con los productores para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema productivo.

La gripe aviar se suma al resto de problemas veterinarios que afronta el ganado en Aragón. En estos momentos existen medidas de control y prevención para otras afecciones como la dermatosis nodular contagiosa o la enfermedad de la lengua azul, entre otros.